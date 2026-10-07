Profesionales debatirán en la Fira Trovam el papel de las ferias musicales y el uso de canciones ya editadas

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CASTELLÓ 7 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha presentado la programación profesional de la decimocuarta edición que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre en el Auditori de Castelló. Durante estas dos jornadas, los agentes de la industria abordarán los retos del sector mediante diversas actividades. Así, se analizará el papel de las ferias musicales y se debatirá sobre la explotación y el uso de las canciones ya editadas. Asimismo, Las Conversaciones del Trovam recibirán a Varry Brava y La Bien Querida, intérpretes que repasarán sus respectivas trayectorias y vivencias.

Como novedad de este año, la Fira incorpora una sesión de diálogos en la que artistas y mánagers darán a conocer sus proyectos y experiencias. La programación también incluye reuniones entre artistas, promotores y programadores para incentivar las contrataciones, así como presentaciones por parte de entidades colaboradoras como la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Navarra Music Comission (NMC), Es_Música, Mujeres en la Industria Musical (MIM) y la Axencia Galega das Industrias Culturais, entre otras.

La Fira acogerá dos mesas redondas con especialistas llegados de diversos puntos del Estado. En primer lugar, el jueves 12 de noviembre se celebrará la sesión Del escaparate al ecosistema: el papel estratégico de las ferias musicales, donde se examinará la importancia de eventos musicales como el Trovam.

Participarán Beatriz Traver, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat Valenciana; Lídia Hinojo, gerente de la Fira Mediterrània de Manresa; Xavier Cester, director del área de música del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC); y Miguel Ángel García, director de Radar Madrid; con el periodista Arturo Paniagua como moderador.

Un día después tendrá lugar la mesa redonda La canción después de la canción: producción, autoría y explotación con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Los asistentes podrán escuchar las opiniones de Álex Juárez, miembro del grupo Maestro Espada y productor musical; Alba Fernández, de Calaverita Records; Gina Navarro, profesional jurídica de la SGAE; y Javi Herrez, creador de contenido conocido como Tracker Bits. La charla será moderada por Ana Gómez de Castro, experta en comunicación estratégica.

CONTACTO DIRECTO CON ARTISTAS

Como cada año, Las Conversaciones del Trovam facilitarán que el público conozca de primera mano algunos de los proyectos más interesantes de la escena musical estatal. Este año, los protagonistas serán Varry Brava y La Bien Querida. Los primeros recordarán sus orígenes en la localidad de Orihuela y explicarán cómo afrontan la pausa temporal que anunciaron en mayo del año pasado. Por su parte, Ana Fernández-Villaverde, nombre real de La Bien Querida, repasará su trayectoria y ofrecerá detalles sobre su gira actual, LBQ Tour.

Estos encuentros ya han contado con la participación de artistas como Amparo Llanos (Dover), Christina Rosenvinge, Jorge Martí (La Habitación Roja), Luz Casal, Maika Makovski, Martirio, Nebulossa, Raül Refree, Rozalén, Samantha o Santiago Auserón.

Este año, el Trovam incorpora una actividad en la que también se dará voz a los artistas y sus mánagers. El espacio, conducido por la periodista Isa Monzó, contará con intérpretes y grupos como Dulzaro, Hofe, La Perra Blanco, Les Testarudes y Romàntic Dimoni junto a sus respectivos representantes.

Los socios estratégicos de la Fira Valenciana de la Música también tendrán su espacio en la programación profesional. De este modo, darán a conocer los proyectos que están desarrollando actualmente. Es el caso de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), que presentará los Servicios Asistenciales y de Formación (SAF). También estarán presentes la Navarra Music Comission (NMC) y Es_Música, Federación de la Música de España, que ofrecerá detalles sobre las iniciativas Music by Spain y Girando por Salas.

Por otra parte, los inscritos tendrán la oportunidad de conocer más sobre FORMA, el Foro de Mánagers creado recientemente, y la Asociación Valenciana de Empresas de Música (ASVEM). Asimismo, Mujeres de la Industria Musical (MIM) presentará la Cartografía de Mujeres y Disidencias en la Industria Musical. Del mismo modo, destaca la participación de la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Catalunya (ARC) y la Axencia Galega das Industrias Culturais, impulsora de PALCO, encuentro gallego de la industria musical.

FOMENTO DEL NEGOCIO MUSICAL

Uno de los objetivos de la Fira Valenciana de la Música es facilitar el contacto entre los artistas, los promotores y los espacios de programación. De este modo, el Trovam es un escaparate que incentiva la contratación de bandas y solistas en locales de la Comunitat Valenciana y del Estado.

Para lograrlo, la Fira habilita un espacio donde los agentes de la industria pueden reunirse y concretar actuaciones. Las inscripciones para los slow meetings ya pueden formalizarse a través del área PRO de la página web del Trovam (https://pro.trovam.com/login), donde también se encuentra toda la información sobre los participantes.

Finalmente, la Fira albergará un encuentro de backliners, personal técnico encargado del montaje e instalación de los instrumentos y equipamientos necesarios para la realización de conciertos y festivales.