Un profesor de la CEU UCH, Mejor docente de universidad tecnológica en los National Teacher Prize España 2026

El profesor de la CEU UCH Manuel Ibáñez, premio al mejor docente de Universidad Tecnológica en los National Teacher Prize España 2026 - CEU UCH

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Manuel Ibáñez Arnal ha sido galardonado con el National Teacher Prize España 2026, en la categoría de Mejor Docente de Universidad Tecnológica.

Estos premios, en seis niveles educativos desde Primaria a la Universidad, son concedidos por Amazon y AWS, en colaboración con la prestigiosa Varkey Foundation, para "reconocer a los docentes que están revolucionando la educación en España, combinando innovación tecnológica con excelencia pedagógica en el aula".

En concreto, el gañardón de Mejor docente de Universidad Tecnológica "se entrega a profesionales que integran de forma ejemplar herramientas digitales, inteligencia artificial, computación en la nube u otras tecnologías emergentes en su práctica educativa diaria, en titulaciones técnicas del área de la informática, la ingeniería, y afines".

El proyecto presentado al premio por el profesor Manuel Ibáñez se basa en el Máster de Formación Permanente en IA y Fabricación Aditiva para el Desarrollo de Productos, que puso en marcha en 2024 y coordina en la ESET de la CEU UCH.

Este máster integra la Inteligencia Artificial (IA) y la Manufactura Aditiva, para la aplicación de la impresión 3D en la fabricación de productos, ya que ambas tecnologías están redefiniendo los límites de la ingeniería, el diseño y la producción industrial.

Según explica Manuel Ibáñez, "la rápida evolución de estas herramientas está transformando la industria. Y abre a los profesionales de la ingeniería del diseño nuevas posibilidades para la creación de productos innovadores, eficientes y sostenibles". "Si queremos que la industria aproveche todo el potencial de estas nuevas tecnologías, necesitamos formar profesionales que conozcan a fondo las nuevas herramientas de IA y modelado en 3D para la manufactura aditiva", añade.

CONVERGENCIA ENTRE IA E IMPRESIÓN 3D

Para Ibáñez, la convergencia entre IA e impresión 3D está cambiando lo que las empresas esperan de un ingeniero de diseño industrial: "Antes, se desarrollaba un boceto, se validaba, se daba forma a un prototipo y se enviaba a fabricación, por lo que podían pasar meses hasta tener una primera pieza física del diseño. Ahora, las compañías buscan perfiles de ingenieros de diseño que sepan combinar las herramientas de IA y la impresión 3D, para convertir una idea en objeto en solo cuestión de horas".

El premio National Teacher Prize España 2026 al mejor docente de Universidad Tecnológica reconoce esta integración de tecnologías en el Máster coordinado por el profesor Manuel Ibáñez: "Estamos ante un cambio cultural del proceso de producción. Y las empresas esperan del ingeniero de diseño industrial que tenga capacidad para integrar estas tecnologías y para tomar decisiones más estratégicas que abarcan todo el proceso productivo, incluyendo la reducción de costes y la sostenibilidad. Nuestra formación de posgrado está pensada para preparar a los profesionales para el cambio que significa trabajar como ingeniero industrial. Esto es lo que ha motivado la concesión del premio de Amazon y AWS".