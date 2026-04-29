Profesorado valenciano aprueba ir a la huelga indefinida a partir del 11 de mayo

Archivo - Imagen de archivo de una protesta educativa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana estará convocado a una huelga indefinida que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo.

Así se ha decidido en una multitudinaria asamblea telemática --se ha alcanzado el millar de asistentes que permitía la plataforma y muchos no han podido conectarse, según explican fuentes sindicales-- convocada este miércoles por los sindicatos STEPV, UGT y CCOO para abordar las fecha y formato del paro.

Esta reunión se ha llevado a cabo después de que la mayoría de los cerca de 10.000 docentes que tomaron parte en una encuesta lanzada por estas organizaciones sindicatos sindicales votaran a favor de iniciar huelga educativa en la Comunitat Valenciana desde el 11 de mayo.

En concreto, participaron 9.817 docentes de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, de los que 3.735 --un 38,05 por ciento-- optaron por comenzar la protesta el 11 de mayo, mientras que 2.279 profesores --un 23,21%-- se inclinaron por retrasarla al día 25 de ese mes.

Ahora, los sindicatos animan a los profesionales a realizar asambleas en sus centros para intentar que la movilización sea lo más amplia posible y que esta medida de presión surta efecto para lograr avances a favor de la enseñanza pública valenciana, ha manifestado a Europa Press el portavoz del STEPV, Marc Candela al término de la asamblea, que se ha prolongado durante horas.

La convocatoria de huelga llega tras desencuentros entre la Conselleria de Educación y sindicatos docentes, que consideran que la administración se niega a una "negociación real" de sus reivindicaciones, entre las que figuran una mejora de sus retribuciones o actuaciones en infraestructuras educativas, entre otras.

El pasado 16 de abril, la primera mesa de negociación convocada para tratar las reivindicaciones del colectivo, en concreto los salarios, terminó sin acuerdo. Desde el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí se trasladó que "a día de hoy" no puede realizar una propuesta de subida salarial porque se ha producido un exceso de gasto en la actual Ley de presupuestos.

"ENGAÑO" Y "FALTA DE RESPETO"

Esta respuesta fue criticada por los sindicatos, que la tildaron de "un engaño" y "falta de respeto". Además, algunas de las organizaciones ya advirtieron que esta situación "abocaba" a una huelga indefinida en mayo.

El día 21, STEPV, CCOO y UGT anunciaron que "se negaban a negociar" con la Conselleria de Educación hasta que este departamento del Consell "atiendan las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales" de los docentes. En concreto, STEPV y CCOO manifestaban que no iban a participar de las mesas de negociación excepto en aquellos temas que afectan directamente las condiciones laborales del profesorado y UGT, en cambio, decidía participar de las mesas pero no harán ninguna aportación en señal de protesta.

Y poco después, el día 24, los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial de Educación --STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT-- solicitaron mantener una reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el fin de que "se active una negociación real" sobre las reivindicaciones del colectivo.