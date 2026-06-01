Profesores reciben a Llorca entre gritos de "dimisión" en un acto de premios educativos en València

Decenas de personas durante una concentración del profesorado valenciano, frente al Palau de la Música, a 1 de junio de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de docentes ataviados con camisetas y chalecos verdes reivindicativos en defensa de la educación pública han recibido entre peticiones de "dimisión" y gritos de "moniato" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al acto de entrega de los Premios de Excelencia Académica GVA, celebrado en la tarde de este lunes en el Palau de la Música de València. Todo ello, en el marco de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en su cuarta semana.

A las puertas del recinto se ha concentrado, desde aproximadamente una hora antes del comienzo del evento, un numeroso grupo de profesores ataviados con camisetas y chalecos verdes para protestar el marco de la huelga y reclamar la dimisión de Pérez Llorca y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, por su gestión de este conflicto.

Este grupo de profesores ha coreado consignas como "Pérez Llorca, dimissió" (Pérez Llorca, dimisión) y "Consellera, dimissió", dirigidos hacia los responsables del Consell, y otras como "Vergonya" (Vergüenza) y "Escola ensenya que no es pega" (Escuela enseña que no se pega) hacia los agentes de Policía Nacional desplegados en los alrededores. También han mostrado carteles con los lemas 'Docent en vaga' (Docente en huelga) o 'Llorca moniato'.

Las críticas hacia la Policía se producen en un contexto después de que, este pasado domingo, durante un momento de la protesta desarrollada frente a la Conselleria de Educación --donde se celebraba una reunión para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en la huelga que acabó sin acuerdo--, un policía empujara por la espalda a una mujer, que cayó al suelo de forma violenta, lo que provocó el rechazo y recriminaciones de varios testigos.

Tras estos hechos, la Policía Nacional ha iniciado este lunes el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en la agresión a esta docente. La mujer afectada ha presentado una denuncia por los hechos, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Los gritos y silbidos a las puertas del Palau de la Música han ido en aumento a medida que se acercaba la llegada del 'president', sobre las 18.30 horas, y que ha accedido al complejo en coche por el parking. También a la salida, los docentes han lanzado gritos de "educació pública i de qualitat" (educación pública y de calidad).

En el interior, una vez iniciado el acto, cuando la conductora del mismo ha dado paso a la intervención de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, varias personas del público han comenzado a gritar, en alusión a Llorca: "Señor presidente, siéntese a dialogar con los docentes".

Al mismo tiempo han comenzado a desplegar una pancarta, lo que ha arrancado los aplausos de parte de los presentes. En ese momento, la presentadora ha pedido "respeto" y, aunque ha reconocido ser consciente de que la situación de los docentes es "complicada", ha señalado que este "no es el momento" de este tipo de acciones.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, "LA ALTERNATIVA ACCESIBLE"

Más tarde, un estudiante de la Universidad de Alicante (UA) en representación de todos los galardonados, en su intervención, ha reivindicado que la universidad pública sea "mucho más que la alternativa accesible para quien no se puede permitir otra opción" y que esta sea lugar de "pluralidad, debate y excelencia".

También ha defendido que la educación pública en "todos sus niveles" sea "espacio para generar oportunidades reales y ofrecer esperanza colectiva" y, finalmente, ha reclamado "un futuro más digno para todos". Unas afirmaciones que han arrancado los aplausos y vítores del público presente.

A continuación, ha actuado en el escenario un grupo del Conservatorio Superior de Danza de València (CSDV) 'Nacho Duato' y, al finalizar la interpretación, sus integrantes se han colocado chalecos con letras escritas en la espalda que formaban la frase 'CSDV Dignitat' (CSDV Dignidad).

Recientemente, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha iniciado los trámites de licitación para la construcción del Conservatorio Elemental y Profesional de Danza de València, que lleva desde 2002 en aulas provisionales.

En otro momento del acto, otra estudiante, en este caso de la Universitat Politècnica de València (UPV), en representación de sus compañeros, ha agradecido la labor "de la Generalitat, especialmente de la Conselleria de Educación", por impulsar estos galardones.

Algunos de los estudiantes han subido al escenario para recoger sus reconocimientos de la mano de las autoridades, --entre ellas el jefe del Consell, que no ha hablado en el acto-- con la camiseta verde reivindicativa de los docentes con el lema 'Estimem l'escola pública' (Estimamos la escuela pública), aplaudidos por otros compañeros presentes.