Profesores simulan "el entierro de la FP pública" en una acción para denunciar la eliminación de ciclos formativos

Acción de denuncia del profesorado de FP contra los recortes y la eliminación de ciclos - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una acción reivindicativa ha simulado este jueves en la plaza de la Virgen de València "el entierro de la FP pública" para denunciar la desaparición de ciclos formativos, "los recortes, el abandono institucional y la privatización encubierta" por parte de la Generalitat.

Esta protesta, celebrada alrededor de las 12.00 horas, ha complementado la concentración que el profesorado ha llevado a cabo ante las puertas de Les Corts desde primera hora, a pocos metros de la plaza, en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria que afronta su novena jornada.

Ante la mirada de los participantes en las protestas, decenas de docentes de FP ataviados de negro se han congregado con carteles en los que se leían los nombres de ciclos y familias formativas que han desaparecido. A medida que desde un megáfono se enumeraban las formaciones suprimidas, varios docentes se han tirado al suelo.

"Representan los ciclos desparecidos" y "las oportunidades que nos están robando", han explicado desde la convocatoria de este "entierro de una FP pública que, durante décadas, ha abierto puertas y ha dado oportunidades a miles de jóvenes".

Durante el acto, se ha leído un manifiesto para denunciar que la "muerte" de estos ciclos "no ha sido un accidente" y que "no han desparecido porque no hagan falta", sino que a la FP pública "la matan los recortes, el abandono institucional, la privatización encubierta".

La protesta ha recriminado que, "mientras en la pública faltan recursos y profesorado, otros hacen negocio con el derecho a estudiar". Además, ha lamentado que hay "comarcas enteras condenadas a tener menos oportunidades".

En definitiva, el manifiesto ha advertido que "cada ciclo que se elimina es una puerta que se cierra" y que "cada recorte es una oportunidad robada". Por ello, ha reivindicado que "la FP pública no es un negocio".