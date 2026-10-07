El Programa Atenea selecciona seis proyectos de jóvenes creadoras en una octava edición con diversidad de miradas

Archivo - El Programa Atenea - MARÍA PÉREZ - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Programa Atenea ha seleccionado seis proyectos de los 20 recibidos: dos de ficción, dos de documental y dos de animación, que reflejan la diversidad de miradas, temáticas y lenguajes de las jóvenes creadoras, según ha informado la organización de esta iniciativa.

El programa, impulsado por la Asociación Dona i Cinema, nació con la voluntad de acompañar a jóvenes creadoras en sus primeros pasos profesionales y poner a su alcance herramientas, referentes y redes que les permitan desarrollar sus ideas y encontrar un espacio propio dentro de la industria.

Aunque supone un descenso respecto a ediciones anteriores, las coordinadoras consideran prematuro determinar si responde a un menor interés de las estudiantes o a la "creciente saturación" de actividades, eventos y convocatorias dirigidas al alumnado. No obstante, destacan el aumento de la calidad de los proyectos recibidos, tanto por el cuidado de sus presentaciones como por la "riqueza y complejidad" de sus contenidos.

En Ficción, se ha seleccionado 'Al cruzar la puerta roja', de Nadine Canet Cebolla (Universitat Jaume I) y 'Créditos', de Mónica Sánchez Segovia (Comenius Centre Educatiu); en Documental, ¡AY, PAQUITA!, de Neus Almodóvar Durá (UJI) y 'Nadie Nos Borra', de Andrea Nefertari Sánchez Rojas (Universitat de València) y en Animación a 'Nàcia', de Ainhoa Gómez Moreno (UJI) y 'Lingvo', de Andrea Portero Stoianova (Universitat Politècnica de València).

Los seis proyectos estarán acompañados por profesionales consolidadas del sector audiovisual, que ejercerán como referentes y tutoras de las jóvenes creadoras, las llamadas 'Amazonas'.

La VIII edición del programa se presenta con la mirada puesta "en el camino recorrido durante estos años" y, al mismo tiempo, "en los retos que todavía persisten para conseguir una mayor presencia y reconocimiento de las mujeres en el audiovisual y en la cultura", según la organización.

En la presentación han participado José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio Recursos Culturales del Ayuntamiento de València; Carles Xavier López Benedí, director del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València; y las organizadoras del Programa Atenea, Giovanna Ribes y Deborah Micheletti.

Moreno ha recordado que se "ha avanzado mucho y ha sido gracias al trabajo de muchas y en parte es gracias a proyectos como el Programa Atenea, pero aún queda mucho para romper el techo de cristal", mientras que López Benedí ha destacado el valor del programa para las futuras estudiantes y las dos actividades públicas que se ofrecerá esta edición.

"Ser imparables no significa que nunca tengamos dificultades. Significa no dejar de avanzar, apoyarnos, aprender unas de otras y seguir confiando en lo que somos capaces de hacer", ha señalado por su parte Giovanna Ribes. Para las coordinadoras de Dona i Cinema, aunque en los últimos años ha aumentado la presencia de mujeres creando, dirigiendo, produciendo y contando historias, "todavía existen desigualdades en el acceso a determinados espacios de la industria".

Por ello, consideran "fundamental" seguir trabajando desde las primeras etapas de formación y creación para que las nuevas generaciones "puedan desarrollar sus carreras en igualdad de oportunidades".

DOS TRAYECTORIAS

La evolución del Programa Atenea también se refleja en las trayectorias de algunas de las creadoras que han pasado por sus diferentes ediciones. La organización destaca especialmente dos casos que muestran cómo el acompañamiento y las redes generadas durante el programa pueden abrir nuevas oportunidades profesionales: Claudia Estrada, Amazona de la segunda edición, celebrada durante la pandemia de covid-19, que llegó al programa una idea de cortometraje que fue creciendo hasta convertirse en 'Salen las lobas', su primer largo, que se estrenará en la Seminci y tendrá posteriormente su estreno internacional en el Black Nights Film Festival de Tallin.

El segundo caso es el de Claudia García de Mateos, seleccionada en 2022 con el cortometraje documental 'El Pisito'. La creadora encontró a su productora durante el Pitch de Atenea y, posteriormente, desarrolló otros dos cortometrajes antes de dar el salto al largometraje documental. Su primer largo, 'Retrato de una cerilla', ha tenido una destacada trayectoria en festivales y acaba de recibir el Premio del Público al Mejor Largometraje Documental en el Festival Alcances.

"Son dos ejemplos que para nosotras demuestran que estos espacios de acompañamiento pueden ser realmente importantes en el recorrido de una creadora", señalan las organizadoras.

La VIII edición incorpora también dos masterclass abiertas al público. La primera, el 16 de octubre, Beatriz Mbula abordará el antirracismo y la mirada anticolonial en el audiovisual y la segunda, el 23 de octubre, en colaboración con ADAPTA LAB, la autora de cómic Glàfira Smith y la productora Rose Kowalski analizarán el proceso de adaptación de un cómic al lenguaje audiovisual, desde la obra original hasta su transformación en un proyecto cinematográfico.