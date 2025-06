El programa de liderazgo femenino The Break llega a València con un reto sobre la recuperación económica post-dana

El programa de liderazgo femenino The Break llega a València con un reto sobre la recuperación post-dana

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa internacional The Break llegará al edificio de La Harinera de València para impulsar el emprendimiento femenino en el sector tecnológico. De esta forma, reunirá durante las próximas semanas a veinte mujeres procedentes de distintos puntos del país, que se enfrentarán a un reto sobre la recuperación económica post-dana.

En el acto de apertura, la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, quien ha presidido la inauguración y ha dado la bienvenida a los asistentes, ha destacado que estas sesiones son "una experiencia que va a marcar un antes y un después en vuestras trayectorias", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

The Break València forma parte de la iniciativa europea The Break Fellowship, impulsada en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Fondo Social Europeo Plus y el Ministerio de Industria y Turismo. El objetivo es fomentar el liderazgo femenino en sectores estratégicos a través de la formación, el acompañamiento técnico y la conexión internacional.

"The Break no es solo un espacio de formación, es un ecosistema de crecimiento personal y conexión profesional, que integrará a estas veinte mujeres en una comunidad global de más de mil emprendedoras de todo el mundo", ha sostenido Llobet.

Las participantes trabajarán de forma colaborativa en un reto centrado en la recuperación económica post-dana, con un enfoque especial en el fortalecimiento del comercio local.

Las sesiones presenciales tendrán lugar todos los miércoles en La Harinera, y culminarán con una experiencia internacional de dos semanas en Zagreb (Croacia), donde las participantes compartirán aprendizajes y soluciones con comunidades rurales europeas.

Asimismo, Llobet ha subrayado la "apuesta firme" del consistorio por "impulsar el talento femenino en todas las etapas de la vida" y ha mencionado programas como Technovation Girls y STEM Talent Girl, o iniciativas como DevWomen, FUTURA o València Game City.

Además, la concejala ha reivindicado "el momento que vive la ciudad como polo de atracción de innovación y talento". "València ha escalado 52 posiciones en el ranking global de ciudades más atractivas para el talento, situándose ya en el puesto 21, por encima de ciudades como Zaragoza, Málaga, Sevilla y Bilbao, y justo detrás de Londres", ha enfatizado.

El consistorio ha señalado que The Break València se consolida como una "iniciativa clave" dentro de la estrategia municipal València Innovation Capital, "reforzando el compromiso de la ciudad con el liderazgo femenino, la innovación social y la transformación territorial a través del emprendimiento".