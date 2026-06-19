El programa Naturalización de las Aulas de Bioparc y Caixa Popular logra reintroducir 100 gallipatos en su hábitat

Reintroducción de gallipatos por escolares - BIOPARC VALÈNCIA

VALENCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa 'Naturalización de las Aulas' de Bioparc Valencia, en colaboración con Caixa Popular y la Conselleria de Medio Ambiente, ha logrado la reintroducción en su hábitat de cien gallipatos, un anfibio autóctono en peligro de extinción. En este año, el "contacto directo" con la naturaleza y la participación en una "acción real" de conservación han sido el eje de la tercera edición del proyecto de conservación del gallipato (Pleurodeles waltl), en el que ha participado alumnado de tres centros educativos valencianos.

Durante el curso, estudiantes del CEIP Manuel Serrano-María Moliner (Mislata), CEIP Joan XXIII (Catarroja) y el Colegio Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paúl (Valencia) han formado parte del programa 'Naturalización de las Aulas', una "innovadora propuesta que acerca los ecosistemas valencianos a los colegios mediante la instalación de acuaterrarios", según ha informado el centro de animales en un comunicado.

Los estudiantes han podido observar de cerca el desarrollo de los gallipatos nacidos en Bioparc Valencia para comprender su ciclo vital, su comportamiento biológico y la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos mediterráneos. La experiencia educativa se ha complementado con dos jornadas desarrolladas en la Balsa Blanca de Enguera (Valencia), un enclave de "gran valor ecológico" que alberga siete de las ocho especies de anfibios presentes en la Comunitat Valenciana y constituye un espacio clave para su reproducción y supervivencia.

De esta forma, el alumnado ha tenido la oportunidad de conocer in situ su entorno y trasladar al medio natural los conocimientos adquiridos durante el curso sobre hábitats amenazados y fauna en peligro, participando en distintas actividades guiadas por especialistas de la Conselleria de Medio Ambiente y del equipo técnico y educativo de Bioparc Valencia.

Entre ellas, destacan talleres de identificación de especies presentes en el humedal, análisis de la calidad del agua, dinámicas sobre las principales amenazas que afectan a estos animales y propuestas lúdicas como el 'Trivial del gallipato'.

Uno de los momentos del proyecto ha sido la reintroducción en el medio natural de los gallipatos que los propios estudiantes han cuidado y seguido durante meses. Conocido también como ofegabous, está incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada.

Se trata del único urodelo de la Comunitat Valenciana y del mayor de la península ibérica. Sus poblaciones han sufrido un "importante declive" debido principalmente a la pérdida y degradación de hábitats, la contaminación de las masas de agua y la presencia de especies invasoras, factores que han provocado una situación "especialmente preocupante" en buena parte de la costa mediterránea.

En este contexto, iniciativas como la impulsada por Fundación Bioparc, Caixa Popular y la Conselleria de Medio Ambiente son "fundamentales" tanto "para reforzar las poblaciones de este singular anfibio como para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el patrimonio natural".