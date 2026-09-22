La programación del Principal de València se traslada a la sala Martín y Soler de Les Arts por el cierre

Sala Martín y Soler de Les Arts - TATO BAEZA/LES ARTS

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reorganizado, en colaboración con el Palau de Les Arts Reina Sofía, la programación prevista en el Teatro Principal de València para "garantizar su celebración" tras el cierre del edificio anunciado hoy por la Diputación.

De este modo, explica el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado, las ocho propuestas de teatro, danza y circo programadas se mantendrán íntegramente en la ciudad y se trasladarán al Teatro Martín i Soler de Les Arts.

La Conselleria añade que trabaja ya en la nueva calendarización para "adaptar las fechas y hacer posible el traslado con las máximas garantías".

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha señalado: "Desde que este lunes conocimos el informe pericial nos pusimos a trabajar para, en tiempo récord, encontrar una alternativa que permitiera mantener toda la programación".

"LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO"

"La seguridad es lo primero, pero también queríamos garantizar que el cierre del Teatro Principal no supusiera la pérdida de ninguna de las propuestas culturales previstas. La programación se mantiene íntegra y seguirá en València", ha subrayado.

Alonso ha destacado la colaboración del Palau de les Arts para ofrecer una respuesta inmediata ante una circunstancia sobrevenida. "Ante el cierre del Teatro Principal por parte de la institución titular del edificio, hemos buscado una solución para que la actividad cultural continúe. El público podrá disfrutar de las ocho propuestas previstas en el Martín i Soler", ha afirmado.

La Conselleria informará próximamente de la nueva calendarización y de todos los detalles relativos al traslado de los espectáculos, concluyen desde la administración autonómica.