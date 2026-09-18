Promocionan Alicante en Cascais (Portugal) como "destino turístico y de grandes eventos náuticos" - GVA

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, ha participado en Cascais (Portugal) en la presentación de Alicante como "destino turístico y de grandes eventos náuticos".

Se trata de una acción promocional organizada por el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante. El acto, dirigido a profesionales del sector, medios de comunicación, prescriptores e intermediarios portugueses, "forma parte de una estrategia de promoción que se ha completado con una activación abierta al público en el Largo Cidade de Vitória, uno de los espacios más emblemáticos de Cascais", ha destacado el gobierno valenciano en un comunicado.

Durante la presentación, Martínez ha subrayado que "Portugal es un mercado de proximidad con un importante potencial de crecimiento para la Comunitat Valenciana y, especialmente, para Alicante, por su conectividad, su oferta y su capacidad para acoger grandes eventos vinculados al mar".

El director general ha destacado que Alicante reúne "playas urbanas, gastronomía, cultura, clima, conectividad y una posición consolidada en el ámbito de los grandes acontecimientos náuticos", elementos que, a su juicio, "refuerzan su competitividad como destino internacional y contribuyen a diversificar la demanda turística durante todo el año".

La acción ha incluido, además, un estand promocional identificado con las marcas Alicante City & Beach y Turisme Comunitat Valenciana, una exposición fotográfica sobre los principales atractivos de la ciudad y degustaciones de productos representativos de Alicante.

MERCADO PORTUGUÉS

Según la Generalitat, "el mercado portugués representa una oportunidad de crecimiento para Alicante y para el conjunto de la Comunitat Valenciana por la proximidad geográfica, la conectividad aérea y el interés por destinos mediterráneos con oferta de playa, gastronomía, cultura, ocio urbano y eventos".

Además, ha explicado que, "durante la temporada de verano de 2026, Alicante cuenta con 113.050 plazas aéreas conectadas con Portugal a través de rutas con Lisboa y Oporto operadas por Ryanair y TAP, lo que refuerza las posibilidades de captación de visitantes portugueses".