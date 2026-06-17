Promotores cuestionan que la cooperativa de Les Naus presentara su oferta para el solar municipal en un día: "Olía mal"

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Promotores que optaron a la parcela municipal del Ayuntamiento de Alicante destinada a construir viviendas de protección pública (VPP) han cuestionado, en su declaración como testigos ante la jueza que investiga las adjudicaciones de pisos del residencial Les Naus, que la cooperativa que finalmente obtuvo el solar presentara su oferta en un día, algo que les resultó "extraño" y que "olía mal".

Así lo ha trasladado el abogado de la acusación popular que ejerce el PSPV del consistorio alicantino, Fernando Cazorla, en declaraciones a los medios de comunicación tras la sesión de testificales celebrada este miércoles por la mañana en los juzgados de Pardo Gimeno.

La magistrada, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó llamar a declarar como testigos a representantes de cinco empresas (Block Arquitectura SL; Edificio Teulada SL; Livanto Mediterránea SL; Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana; e Inurban SA) y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia). Además, en esta jornada, dos cargos técnicos de la Conselleria de Vivienda han ratificado ante la jueza que el técnico investigado por los visados de Les Naus les pidió "perdón".

Según Cazorla, los promotores han declarado que es "imposible" hacer "en un día" estudios sobre la parcela, aunque "es verdad que se puede hacer" uno con anterioridad a la publicación del pliego, "en tanto en cuanto" se conocieran "a través de la prensa las condiciones básicas", pero que, "al final", eso "no deja de ser jugarse a hacer un proyecto" para "una cosa que no es firme".

"EXTRAÑO"

Así, este letrado ha manifestado que estos empresarios han cuestionado el procedimiento al considerarlo "un poco extraño". "Todas ellas han dicho que es imposible hacer un estudio y preparar un proyecto medio serio en 24 horas", ha apuntado al respecto de que la cooperativa de Les Naus presentara en un día la documentación.

Y ha agregado que el "aval" exige "unas gestiones financieras y siempre lleva unos días" e "incluso alguno ha dicho que tardaron hasta el final del plazo porque, aunque el aval ya lo disponían, no querían" retirarlo del banco "porque eso cuesta dinero".

En este sentido, según ha concretado Cazorla, los promotores decían que este proceso "olía mal", pero que "obviamente no tienen pruebas de que hubiera habido conocimiento previo por parte del adjudicatario", la cooperativa de Les Naus, cuyo promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, es uno de los 15 investigados en esta causa, entre los que también figura, además del funcionario encargado de los visados, la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, que dimitió tras conocerse que fue beneficiaria de una VPP.

CLÁUSULA DE DESEMPATE

Sobre la cláusula de desempate por la que, en caso de tablas, la oferta que se hubiera presentado antes al procedimiento sería la adjudicataria, estos promotores han coincidido en que ello carecía "de sentido" y que fue "la primera vez" que lo vieron "en sus largas carreras profesionales, pero sabían que era lo que había", ha agregado el abogado del PSPV.

Este letrado también ha explicado que, en la misma línea, el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, quien ha declarado por parte de esta entidad, ha manifestado en su testifical que "la queja era unánime, que aquello tenía mala pinta" y que, aunque eso eran "sensaciones", "no tenían elementos probatorios", pero que se trataba de "un elemento absolutamente revelador", ha concretado Cazorla.

Por su parte, Ros, a la salida de los juzgados, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que desde la asociación de promotores han acudido a "colaborar con la justicia". "Hemos aportado lo que hemos conocido y ya está", ha resaltado.

Preguntado por una valoración sobre que la cooperativa de Les Naus presentara en un día su oferta para optar al solar de Playa de San Juan, ha manifestado que eso "no solamente es factible, sino que es real".

Ros fue el representante de Provia que declaró en la comisión municipal sobre VPP constituida en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de Les Naus. En esa sesión, indicó que no veía "normal" que la cooperativa remitiera documentación en 24 horas, así como que esa cláusula de desempate "olía mal".

Provia y la empresa Block Arquitectura SL recurrieron los pliegos de enajenación de la parcela que finalmente se quedó la cooperativa de Les Naus, gestionada por la mercantil Fraorgi. La junta de gobierno admitió ese recurso, anulando la cláusula de desempate que tenía en cuenta el tiempo, y se incluyó el sorteo como fórmula para resolver el desempate entre las propuestas.

En este punto, la cooperativa, que figuraba entre las ofertantes, recurrió ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En primera instancia, se desestimó la demanda y se dio la razón al Ayuntamiento, pero, tras recurrir de nuevo la cooperativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) finalmente revocó la sentencia de instancia y le dio la razón, y declaró la firmeza de la adjudicación a su favor.

En este contexto, el 22 de marzo de 2022 se adjudicó la enajenación de la parcela en cumplimiento de la sentencia, según explicaron fuentes municipales días después de trascender la polémica del residencial.