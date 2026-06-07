Promtores lamentan que la cancelación del Festival de les Arts es "un duro golpe para la imagen de València"

Recinto del Festival de Les Arts y asistentes, este sábado tras su cancelación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de promotores musicales MusicaProCV y Promfest han lamentado que la cancelación del Festival de les Arts apenas unos minutos antes de la apertura de puertas supone "un duro golpe para la imagen de València, para el público, para los profesionales de la cultura y para todo el tejido económico vinculado a la música en directo".

El sector considera que, más allá de las circunstancias concretas que han desembocado en esta situación, este episodio "debe servir para abrir una reflexión profunda sobre el modelo cultural que queremos para nuestra ciudad y sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas en su desarrollo", han defendido las asociaciones en un comunicado conjunto.

Los promotores han destacado que, "durante años, València y la Comunitat Valenciana han trabajado para consolidarse como una ciudad abierta a la cultura, capaz de atraer grandes eventos musicales y de proyectar una imagen dinámica, creativa y contemporánea".

Sin embargo, la cancelación de un festival de referencia nacional en el último momento "genera una enorme incertidumbre y proyecta una imagen de fragilidad que puede afectar a la confianza de artistas, promotores, empresas, patrocinadores y público", han advertido.

Igualmente, han señalado que supone "una profunda decepción para miles de personas que habían organizado viajes, reservas y planes personales para disfrutar de uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano".

En ese sentido, los promotores han indicado que "la confianza del público es uno de los activos más valiosos del ecosistema musical y debe ser protegida mediante una planificación rigurosa, una gestión eficiente y una visión estratégica compartida".

"PERJUICIO ECONÓMICO Y LABORAL"

Las asociaciones han puesto el foco en que "el impacto va mucho más allá de la experiencia de los asistentes". Así, han recordado que "detrás de cada gran festival existe una extensa red de empresas proveedoras, profesionales técnicos, trabajadores culturales, personal auxiliar, servicios de hostelería, transporte y numerosos autónomos cuya actividad depende, en gran medida, de la celebración de estos eventos".

"La cancelación supone un perjuicio económico y laboral significativo para un sector que genera empleo, riqueza y oportunidades en nuestro territorio, como demuestran los estudios recientes de impacto económico de la música en directo reflejados en el Anuario de la Música en la Comunitat Valenciana: con una aportación al PIB de cerca de 400 millones y más de 12.500 puestos de trabajo a tiempo completo anuales, una cifra equivalente a la de otros sectores productivos, como el textil o el del mueble", han expuesto.

Del mismo modo, han defendido que "los festivales son, además, mucho más que una propuesta de ocio". "Son espacios de creación, encuentro, difusión cultural y desarrollo artístico. Son herramientas de cohesión social y plataformas que conectan a los creadores con la ciudadanía", han argumentado.

Por tanto, los promotores de música y de festivales han advertido que "cuando un proyecto consolidado se debilita o desaparece, pierde el conjunto de la sociedad valenciana".

PIDEN UN MARCO DE DIÁLOGO

Por ello, el sector considera que "resulta imperativo y urgente impulsar un marco estable de diálogo y colaboración entre administraciones públicas, profesionales, promotores, asociaciones vecinales y ciudadanía".

"València necesita una planificación a largo plazo que identifique espacios adecuados para la celebración de eventos musicales, que aporte seguridad jurídica a los organizadores y que permita anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis que dañen la imagen de la ciudad. La música forma parte de la identidad contemporánea de València. Es cultura, economía, turismo, empleo y proyección internacional", han reivindicado las asociaciones.

LOS ARTISTAS LAMENTAN LA CANCELACIÓN

Por otro lado, muchos de los artistas que iban a actuar este sábado en el Festival de Les Arts también lamentaron lo ocurrido en sus redes sociales. La cantante Violeta expresó "mucha trsiteza" al conocer la cancelación y trasladó su "cariño" a las personas que se habían desplazado para asistir. También trasladó su "apoyo a los y las trabajadoras, técnicos, proveedores y artistas del festival que han dedicado meses de trabajo".

Dorian trasladó su "cariño y solidaridad hacia la organización, el público valenciano y los llegados desde otros lugares". "Habría sido deseable que, aunque fuese por última vez, el festival llegara a realizarse con normalidad en este espacio tan emblemático, pero no ha podido ser". Además, su integrante Marc Gili ofreció una sesión en Play.

Íñigo Quintero manifestó que lo sentía "de corazón" por todas las personas que iban a asistir. Belén Aguilera compartió stories en las que anunciaba la cancelación "con todo el dolor de mi corazón" y avanzó que tiene "una fecha por confirmar de teatros en Valencia". "Así que nos vemos por aquí en un tiempo, os quiero, perdón y gracias", señaló en sus historias de Instagram.

En la misma línea, Sienna mostró "una tristeza enorme", "frustración, impotencia y decepción" por no ver a su público. Mientras, Carlos Sadness explicó que él y su equipo estaba "muy tristes" y se acercó al recinto para saludar a las personas que habían acudido a las inmediaciones.