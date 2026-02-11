Los protagonistas de 'Tesis', en el Festival de Cine de Paterna por el 30 aniversario de la película

Los protagonistas de "Tesis" - REMITIDA FESTIVAL ANTONIO FERRANDIS DE PATERNA

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El XI Festival de Cine de Paterna (Valencia) reunirá este jueves a los protagonistas de 'Tesis' (Alejandro Amenábar, 1996) para celebrar el 30 aniversario del estreno de la película.

Fele Martínez, Ana Torrent y Eduardo Noriega participarán en un coloquio moderado por el periodista Pau Gómez, en el que recordarán el proceso de rodaje de la cinta, su producción y posterior éxito de acogida por el público. La tarde finalizará con el visionado de 'Tesis'.

Previamente, este miércoles, la mítica 'El viaje de Chihiro' (Hayao Miyazaki, 2001) celebra su 25 aniversario en Paterna con una proyección especial, precedida de animaciones y cosplay en el Gran Teatro Antonio Ferrandis, detalla la organización del certamen.

El compromiso social del festival continúa con una mesa redonda conformada por importantes mujeres de la industria cinematográfica valenciana para debatir entorno a la mirada femenina en el cine español. Tendrá lugar el próximo viernes 13, a las 18.30 horas, con la participación de la directora Avelina Prat, la actriz Marina Guerola y la productora Paloma Mora, con moderación de Celia Cuenca. Tras este coloquio se proyectará 'Una quinta portuguesa' (Avelina Prat, 2025).

Para finalizar la jornada, aprovechando la efeméride del "viernes 13", a las 22.30 horas se celebrará el 35 aniversario del estreno de 'El silencio de los corderos' (Jonathan Demme, 2001), uno de los grandes clásicos del cine de terror.

PREMIO PARA ALBERTO SAN JUAN

El Festival de Cine de Paterna cerrará esta edición el sábado 14. A las 17 horas se proyectará en los cines Kinépolis 'La Cena' (Manuel Gómez Pereira, 2025), protagonizada por Alberto San Juan, Premio Especial Antonio Ferrandis 2026.

Esa misma noche, a las 21 horas tendrá lugar la gala de clausura en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, en la que el actor recibirá su galardón y se conocerán los cortometrajes ganadores del certamen.

Por parte del Ayuntamiento de Paterna, la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, agradece "la gran acogida que están teniendo todas las actividades, que demuestran el apego que Paterna siente por este festival".

Las entradas e invitaciones para los eventos y proyecciones se pueden conseguir en la oficina municipal de turismo, ubicada en el número 3 de la calle Mayo, o en el expositor itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad.