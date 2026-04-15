La protesta 'Mazón a presó' del mes de abril será una concentración en la Plaza de la Virgen el día 26

Cartel convocatoria - ENTIDADES SOCIALES

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el próximo 26 de abril, domingo, una concentración contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia.

La nueva concentración tendrá lugar el día 26 de abril, a las 18 horas, y tendrá lugar en la Plaza de la Virgen. El lema es 'Mazón a presó'.

La última manifestación contra Mazón celebrada en València tuvo lugar el pasado día 28 de marzo y estuvo encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana.

Durante la marcha, los manifestantes exigieron que Mazón no quedara "impune" y dejaron claro que iban a continuar saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación". También cargaron contra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito.

Se trataba de la primera marcha tras la decisión TSJCV, quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.