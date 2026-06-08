Provia no ve "normal" que la cooperativa de Les Naus de Alicante presentara su oferta para la parcela en un día

Imagen de la reunión de la comisión sobre viviendas de protección pública (VPP) celebrada en el Ayuntamiento de Alicante el lunes 8 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, ha afirmado que no ve "normal" que la cooperativa del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, presentara su oferta para la parcela en un día.

Así lo ha manifestado este lunes el representante de esta entidad durante su comparecencia en la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de este complejo urbanístico.

A la sexta reunión ordinaria de este órgano también estaba llamado a comparecer, algo que es voluntario, el administrador único de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana, promotor investigado en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP de Les Naus que ya declinó asistir. También han rechazado acudir dos funcionarias adscritas al Patronato de la Vivienda.

Del mismo modo, estaba llamado a comparecer en la comisión el interventor general del Ayuntamiento de Alicante, quien sí ha asistido finalmente, a pesar de que ha afirmado que "no" sabía si se podía negar a ello.

En su comparecencia, Ros ha asegurado que para la redacción de un proyecto arquitectónico se requiere de "mucha documentación administrativa" y de avales bancarios que pasan por los departamentos de control de riesgos. Por estos motivos, ha sostenido que "realmente es muy difícil" presentarlo en 24 horas y ha apuntado que en condiciones "normales" se tardaría "un mes" en redactarlo.

También ha cuestionado el criterio de desempate para las empresas que optaron al concurso, que en este caso consistía en el orden cronológico de presentación, de acuerdo con el secretario general de Provia.

Este criterio, a su juicio, "vulneraba o no garantizaba el principio de igualdad de oportunidades a todas las empresas". De esta forma, Ros ha asegurado que la cláusula de desempate "olía mal", ya que "la mayoría de concursos optan por sorteo en caso de empate".

Provia y la empresa Block Arquitectura SL recurrieron los pliegos de enajenación de la parcela que finalmente se quedó la cooperativa de Les Naus, gestionada por la mercantil Fraorgi. La junta de gobierno admitió ese recurso, anulando la cláusula de desempate 'primus intempore', y se incluyó el sorteo como fórmula para resolver el desempate entre las propuestas.

En este punto, la cooperativa, que figuraba entre las ofertantes, recurrió ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En primera instancia, se desestimó la demanda y se dio la razón al Ayuntamiento, pero, tras recurrir de nuevo la cooperativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) finalmente revocó la sentencia de instancia y le dio la razón, y declaró la firmeza de la adjudicación a su favor.

En este contexto, el 22 de marzo 2022 se adjudicó la enajenación de la parcela en cumplimiento de la sentencia, según explicaron fuentes municipales días después de trascender la polémica del residencial.

En otro orden de cosas, el representante de Provia ha asegurado que mantuvo reuniones con el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos, de Ciudadanos, y ha indicado que, aunque no lo recuerda, "seguramente" también tuviese contacto con la exedil de esta área y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España.

RECOMENDACIONES

Preguntado por posibles medidas para que no se repita un caso como el de las VPP de Les Naus, el secretario general de Provia ha propuesto que se cuide "mucho" la adjudicación; "no" poner "más criterios de los que son exigibles"; externalizar la viabilidad, a través de un informe realizado por una consultora independiente; que el criterio de desempate sea "por sorteo"; y que mensualmente o de manera trimestral se informe al consistorio de los contratos de ventas producidos, así como de la situación e información, como si fuese "un comité".

Asimismo, ha pedido a la Generalitat Valenciana que los controles que se realicen sean "proporcionados" y "ágiles". "Como promotores necesitamos reglas claras, confianza institucional y sobre todo ejecutar las obras lo antes posible", ha agregado.

De esta forma, ha subrayado la "duplicidad de controles" en el proceso administrativo, en relación con la revisión de los criterios para las licencias de obra por parte de los ayuntamientos y de la Generalitat. Por ello, ha dicho que es "necesario" que se mejore en la "tramitación".

En relación con los controles para cumplir los principios de publicidad y transparencia, Ros ha abordado la relevancia de la "trazabilidad" de las adjudicaciones y ha remarcado que es "importante" que se establezca "un protocolo de actuación" para garantizarla.

Finalmente, al ser preguntado por la adjudicación de algunas de las VPP de Les Naus al promotor y parte de la directiva, Ros ha indicado que "no" tiene "nada que objetar" en el caso de que "cumplan los requisitos", si bien ha apuntado que "aparte de ser honrado hay que demostrarlo" y que "no queda estéticamente bien".

INTERVENTOR

Por otro lado, el interventor general del Ayuntamiento de Alicante, respecto al control interno de los expedientes, ha aseverado que considera que el consistorio tiene "plazas que deben ser cubiertas".

También ha indicado que no recuerda haber intervenido "más allá que en la venta de suelo", ya que en su departamento fiscalizan "5.000 expedientes al año" y este era "uno más", según ha trasladado durante su comparecencia en la comisión.

OPOSICIÓN

Tras la sesión, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha afirmado que el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, "podía haber establecido controles para hacer un seguimiento de la adjudicación de las viviendas de Les Naus", al tiempo que ha criticado que el primer edil siga "callado", ya que "rehúye todas las preguntas de los periodistas".

Por su parte, la portavoz de Vox en el consistorio alicantino, Carmen Robledillo, ha señalado que les hubiera gustado que compareciera el promotor para "aclarar, entre otros extremos, si alguno de los adjudicatarios finales había adquirido anteriormente alguna vivienda en la promoción residencial Viride".

En el caso de Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha incidido en que desde su grupo municipal insistirán en la petición de que comparezca De España, tras las declaraciones del secretario general de Provia, según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.

De España, concejala del PP en el equipo de gobierno actual, ya fue llamada a comparecer en la cuarta sesión ordinaria de la comisión municipal de VPP, celebrada el pasado 11 de mayo, a la que declinó asistir.

En el caso de EU-Podem, su portavoz en el consistorio, Manolo Copé, ha dicho que era "fundamental" no quedarse en "declaraciones políticas", sino saber "qué controles hubo, quién conocía la cláusula que olía mal y por qué no saltaron antes todas las alarmas", según ha indicado este grupo municipal en un comunicado.

ROCÍO GÓMEZ

La siguiente sesión, que estaba programada para el 19 de junio, se pospondrá al 6 de julio para no coincidir con las fiestas de Fogueres. Para esta jornada están llamados a comparecer el vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión, Manuel Villar, además de los concejales Carlos de Juan, Nayma Beldjilali y Antonio Peral, todos del PP.

También está prevista una nueva sesión para el 20 de julio, a la que están llamados el exedil de Economía y Hacienda, Deportes y Patrimonio Toni Gallego, del PP, además de Santos y de la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en Les Naus y dimitió tras conocerse la polémica y, además, está investigada en el juzgado.