La provincia de Alicante logra un 86,8% de ocupación turística en septiembre, según APHA

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros y apartamentos asociados de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) han logrado una tasa de ocupación turística del 86,8 por ciento en septiembre en el conjunto de la provincia.

Esta cifra supera en 3,9 puntos porcentuales al registro de 2024 y se convierte "en el mejor resultado para este mes del periodo postpandemia", según ha informado este martes la entidad en un comunicado, en el que ha añadido que "la calidad del dato está avalada por la representatividad de APHA y su amplia distribución en el territorio provincial".

En concreto, la ciudad de Alicante ha firmado un 88,6% y Playa de San Juan un 95,2%. Los datos de otros municipios y destinos también son "muy positivos" para la patronal: Xàbia ha llegado al 95%, Dénia al 76,9%, Sant Joan d'Alacant al 70%, Orihuela al 65,9% y la Vila Joiosa al 45,3%.

La procedencia de la clientela ha sido mayoritariamente internacional (77,9%) frente a un 22,1% de turistas nacionales. Del primer grupo, destacan los llegados de Reino Unido (28,6%), seguidos por los venidos de Irlanda (7,7%), Francia (6,5%), Alemania (5,7%), Países Bajos (4,8%), Suecia (4,2%) o Noruega (4,2%).

Por su parte, de los turistas españoles, los más numerosos han sido los procedentes de la Comunitat Valenciana (25,7%), seguidos de cerca por los de la Comunidad de Madrid (25,5%), Cataluña (8,9%), Andalucía (7,8%), Castilla-La Mancha (6,3%), Castilla y León (6%), Región de Murcia (3,8%) o País Vasco (3,2%).

"En su conjunto, se trata de unos datos tremendamente positivos, que muestran cómo septiembre se ha comportado con valores de ocupación similares a los de julio y con indicadores de rentabilidad claramente por encima de los de 2024", ha apuntado APHA, que para octubre prevé una ocupación del 81,2%, "un poco mejor" que la observada en el mismo mes del año pasado, según el predictivo que elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante.