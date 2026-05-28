Presentación oficial de las etapas 6 y 7 de La Vuelta - DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Castellón se prepara para volver a ser territorio de La Vuelta dentro de tres meses. El Desierto de las Palmas, escenario que desafiará por primera vez a los ciclistas de La Vuelta con el sterrato de 3,5 kilómetros en su ascenso al Bartolo, ha acogido este jueves la presentación oficial de las etapas 6 y 7 que se desarrollarán en la provincia los días 27 y 28 de agosto, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha participado en la presentación junto al director técnico de La Vuelta, Kiko García, y los ciclistas 'Purito' Rodríguez y Ángel Vicioso. Un acto en el que los participantes han desgranado las dos etapas de La Vuelta "que nos permitirán exhibir músculo y mostrar el enorme potencial de nuestro territorio como paraíso ciclista", ha destacado la dirigente provincial.

Y es que el regreso de La Vuelta a la provincia de Castellón es "sinónimo de deporte en mayúsculas" con la celebración de "uno de los eventos deportivos con mayor trascendencia mundial"; pero, además, este regreso lleva aparejado una "importante" promoción e inversión para la provincia de Castellón.

Durante la presentación de las dos etapas de La Vuelta se ha mostrado y demostrado que Castellón es una provincia para recorrer al poseer un gran potencial para la especialización en cicloturismo.

Asimismo, la provincia cuenta con espacios para la práctica segura de MTB y Enduro. A su vez, la baja densidad del tráfico y el estado de las carreteras y senderos adaptados es un valor añadido para elegir la provincia de Castellón para disfrutar del cicloturismo.

Cabe destacar que Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con puertos de montaña, muchos de ellos de "gran exigencia y atractivo deportivo".

En cuanto al desarrollo de La Vuelta 26, concretamente, la provincia de Castellón acogerá la sexta etapa de manera íntegra, con salida en Alcossebre y final en la ciudad de Castelló de la Plana, con un total de 176 kilómetros de recorrido.

Tras su salida en Alcossebre, la etapa seis transcurrirá por los términos municipales de Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Serratella, Albocàsser, Serra d'En Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castellón. Los puntos a destacar de esta sexta etapa son el Puerto de La Serratella (799 m altitud), Coll de la Bandereta (785 m), Alto del Desierto de las Palmas (418 m), el tramo de tierra y Puerto El Bartolo (713 m).

Con más detalle, la primera parte de la etapa es bastante sinuosa y servirá para definir la escapada del día. Tras una primera ascensión al Desierto de las Palmas, los ciclistas comenzarán de nuevo la misma subida antes de tomar un desvío hacía el Bartolo, donde deberán afrontar unos tres kilómetros y medio de tierra antes de coronar y afrontar la rápida bajada hacia Castellón.

En esta etapa, La Vuelta desafiará a los ciclistas con un tramo de 3,5 kilómetros de sterrato, de camino de tierra hacia El Bartolo, situado a 16 kilómetros de la línea de meta de la etapa 6 en Castellón. Esta será la primera vez que La Vuelta pase por El Bartolo.

Tras esta etapa, La Vuelta continuará en la provincia de Castellón siendo Vall d'Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final del etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Aragón, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, como el Puerto El Remolcador (982 m) o el Alto de Zucaina (814 m).

En su conjunto, La Vuelta a su paso por la provincia de Castellón hará del deporte de las dos ruedas en un gran motor de promoción y desarrollo de Castellón.

La Vuelta, asegura la Diputación, moviliza en torno a 3.000 personas que componen la caravana y genera alrededor de 250.000 euros diarios solo en pernoctaciones y restauración. Unas cifras que ratifican el papel de este evento deportivo como "gran tractor económico" con beneficios inmediatos gracias al consumo y la ocupación hotelera, y a efectos duraderos gracias a su proyección nacional e internacional.