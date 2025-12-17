Las provincias de Castellón y Valencia y el norte de Alicante, en alerta amarilla por lluvias

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante permanecen este miércoles en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

Así mismo, se ha decretado el fin de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia, establecida anoche en base a aviso por fenómeno meteorológico adverso observado emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De esta forma, esta jornada se esperan chubascos fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el tercio norte de Castellón, mitad sur de Valencia y extremo norte de Alicante, sin descartarlos en el resto de Valencia y Castellón.

Por su parte, las temperaturas irán en ascenso salvo en el sur de Alicante, donde no se esperan cambios. Además, se espera viento moderado en el litoral y flojo en el interior de componentes norte y este con tendencia a dirección variable en el interior al final de la jornada.