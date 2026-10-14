Archivo - El IVC presenta la programación didáctica audiovisual de la Filmoteca Valenciana para el curso escolar 2026-2027 - IVC - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Proyecciones, debates y talleres integran la programación didáctica audiovisual de la Filmoteca Valenciana para el curso escolar 2026-2027, dirigida al alumnado de todos los niveles del sistema educativo.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha destacado que esta iniciativa busca aproximar a los escolares de la Comunitat Valenciana a la historia, el lenguaje y las técnicas cinematográficas. "Estas sesiones tienen el propósito de difundir la labor que desarrolla la Filmoteca en la recuperación, conservación y promoción del audiovisual valenciano", ha señalado.

Asimismo, Gosálbez ha indicado que la programación incluye la proyección de producciones recientes que han contado con el apoyo del IVC y han sido reconocidas en distintos festivales de cine.

Entre ellas figuran las películas de animación 'El tesoro de Barracuda' de Adrián García, y 'Olivia y el terremoto', de Irene Iborra, así como los documentales 'Retrato de una cerilla', de Claudia García de Mateos, y 'Domingo, Domingo' de Laura García Andreu".

Las sesiones didácticas se celebrarán en la sala Luis García Berlanga de la Filmoteca Valenciana y en la sala 7 del Edificio Rialto de València, además del Teatro Arniches de Alicante. La programación está conformada por proyecciones, debates y talleres.

La programación completa puede consultarse en el apartado de didáctica de la página web del Institut Valencià de Cultura. El plazo de inscripción para las actividades de cine permanece abierto desde el 21 de septiembre. El profesorado interesado puede formalizar las inscripciones a través del correo electrónico didactica_audiovisual@ivc.gva.es.

Para cualquier consulta, el IVC pone a disposición de los centros educativos el teléfono de contacto 962 753 492 y el número de WhatsApp 660 123 438, con horario de atención de 09.30 a 14.30 horas.

Entre las novedades de este curso destacan las sesiones dedicadas a dos figuras fundamentales de la 'Nouvelle Vague': Agnès Varda, con la proyección de su documental 'Los espigadores y la espigadora', y François Truffaut, con dos de sus títulos más emblemáticos: 'Los 400 golpes' y 'Fahrenheit 451'. Esta última película se exhibirá en una sesión realizada en colaboración con la Biblioteca Municipal Joanot Martorell y la Fundación Isaac Asimov.

La agenda incorpora, además, una actividad centrada en el cine aficionado realizado en la Comunitat Valenciana a principios del siglo XX, mediante la proyección de algunos títulos restaurados por el Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana.

Tanto en València como en Alicante se han programado sesiones con los cortometrajes documentales realizados en la Comunitat Valenciana por el alumnado de los centros participantes en el programa de educación cinematográfica 'Cine en curso'. El objetivo de estas proyecciones es dar a conocer este proyecto pedagógico de experiencia cinematográfica que funciona en nuestro territorio desde 2023.

Asimismo, la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura colaboran en un proyecto conjunto para visibilizar a cineastas mujeres en la industria del cine valenciano, que representan una parte importante de las nuevas producciones del audiovisual de la Comunitat Valenciana. En la sesión se proyectará 'Domingo, Domingo', el primer documental en valenciano nominado en su categoría a los Premios Goya de 2026, dirigido por Laura García Andreu.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

El IVC continúa su labor de preservación del patrimonio audiovisual, así como de aprendizaje del lenguaje audiovisual, a través de las actividades '¿Qué es una Filmoteca?', 'Cine de los orígenes', 'El universo del montaje', 'Mundos Imaginarios. La escenografía como arte cinematográfico', 'La expresión cinematográfica en el cine' o 'Las materias del cine'.

La oferta también incluye propuestas relacionadas con la programación regular de la Filmoteca Valenciana, como 'El pisito', de Marco Ferreri, un clásico del cine español que forma parte del ciclo dedicado al guionista riojano Rafael Azcona.

Además, la programación incorpora propuestas para Educación Infantil y Primaria, con proyecciones de películas recientes de animación como 'La rebelión de los cuentos', 'Salvajes' o las valencianas 'El tesoro de Barracuda' de Adrián García, y 'Olivia y el terremoto' de Irene Iborra.

El alumnado de los institutos cuenta con proyecciones de películas recientes como la islandesa 'La mujer de la montaña', de Benedikt Erlingsson, y 'Okgraciasyadios', dirigida por la directora holandesa Nicole van Kilsdonk.

Asimismo, se mantienen las sesiones dedicadas a difundir las primeras películas de la historia del cine con las actividades 'Magos del cine', 'Cómicos del cine mudo' y el taller '¡Abracadabra, acción! La maleta de los pioneros del cine'. A su vez, el alumnado aprenderá a utilizar el sonido para dar vida a un filme en el taller 'Foley: escuchamos el cine'.

Además de las proyecciones programadas en la sala Berlanga, la sala 7 del edificio Rialto acogerá talleres didácticos como 'Historias que giran', una aproximación a la prehistoria del cine y los juguetes ópticos, precursores de la invención del cinematógrafo; 'Del manga al anime', en el que se realizará un trabajo de debate y creación en relación a las adaptaciones más conocidas de la literatura manga al entorno audiovisual del anime, y 'Abstrasurrexpresionismo', un nuevo taller centrado en las vanguardias artísticas, bajo la dirección del director valenciano Emilio Martí.