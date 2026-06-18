El proyecto de adecuación del barranco de La Saleta supera el último trámite técnico antes de su licitación

Vía verde - CHJ

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado técnicamente el proyecto de adecuación del barranco de La Saleta, uno de los últimos trámites previos al inicio del procedimiento de licitación de las obras y posterior contratación, que podría producirse "en las próximas semanas".

Los trabajos, con un presupuesto estimado de 150 millones de euros, supondrán una "significativa mejora" en cinco municipios: Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València, según ha informado en un comunicado la Confederación Hidrográfica del Júcar CHJ), que ha redactado el proyecto que constituye "una de las actuaciones de defensa frente a inundaciones más importantes de la provincia de Valencia".

La adecuación del barranco permitirá dar solución a un "problema histórico" que afecta a municipios como Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València. El objetivo del proyecto es recuperar una "salida hidráulica" para las avenidas del barranco, conduciendo los caudales hasta el nuevo cauce del Túria, lo que aumentará "significativamente" el nivel de protección frente al riesgo de inundación del territorio.

El barranco de La Saleta ha perdido gran parte de su cauce natural como consecuencia del crecimiento urbano y de las distintas infraestructuras construidas a lo largo del tiempo y se ha quedado sin una salida "efectiva" hacia el río Túria, su salida natural, lo que ha provocado "frecuentes y graves" inundaciones en las zonas urbanas de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València.

REVISIÓN COMPLETA TRAS LA DANA

La última y más destacable fue la ocurrida como consecuencia de la dana de finales de octubre de 2024. Aunque la solución planteada venía desarrollándose "desde años atrás", este último episodio de avenida extraordinaria permitió someter el proyecto a una "revisión completa" a partir de los nuevos estudios hidráulicos realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

Los datos obtenidos mediante técnicas de modelización hidráulica avanzada permitieron comprobar el comportamiento de la infraestructura frente a "escenarios extremos" y mejorar el diseño inicialmente previsto, con un refuerzo de la capacidad y eficacia de la actuación.

Como resultado, se incrementó la capacidad de la conducción principal, que pasa de los 80 metros cúbicos por segundo inicialmente previstos a 100 m3/s, permitiendo además incorporar otros 30 m3/s procedentes del tramo urbano del barranco.

La actuación se articula en torno a una "gran infraestructura hidráulica" diseñada para conducir las avenidas del barranco de la Saleta hasta el nuevo cauce del Túria. La primera pieza del sistema será una estructura de derivación situada en el entorno de la CV-410 y los accesos a Aldaia y Bonaire, encargada de regular y repartir los caudales procedentes del barranco hacia tres infraestructuras.

TRES INFRAESTRUCTURAS

Estas son la propia cuneta de la CV-410, que cuenta con una capacidad superior a 15 m3/s; el encauzamiento que atraviesa el núcleo urbano de Aldaia y cuya ampliación está llevando a cabo el Ayuntamiento de este municipio para dotarlo de una capacidad de 30 m3/s; y una nueva conducción soterrada que posteriormente da paso a la vía verde, con una capacidad de 100 m3/s.

Esta conducción, de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud, estará formada por "grandes marcos" de hormigón armado de hasta 7,5 metros de anchura y cuatro metros de altura, y vehiculizará el flujo a través de la zona norte de Aldaia hasta conectar con el tramo final de la actuación. Uno de los elementos más destacados del proyecto es la integración de los caudales procedentes del tramo urbano de la Saleta en una única infraestructura.

La conducción ha sido diseñada para transportar inicialmente hasta 100 m3/s procedentes de la cabecera del barranco y aumentar posteriormente su capacidad hasta los 130 m3/s tras incorporar otros 30 m3/s procedentes del encauzamiento urbano, permitiendo gestionar conjuntamente ambos flujos antes de su llegada al Túria.

LÍNEA FERROVIARIA VALÈNCIA/UTIEL

Entre los puntos de "mayor complejidad técnica" destaca el cruce bajo la línea ferroviaria València-Utiel, que se resolverá mediante una hinca subterránea que permitirá ejecutar la infraestructura sin interrumpir el tráfico ferroviario.

Una vez finalizada la conducción soterrada, los caudales continuarán su recorrido a través de una vía verde hidráulica de cerca de tres kilómetros de longitud. Este tramo abierto permitirá completar la transición hasta el Turia mediante un encauzamiento integrado en el paisaje agrícola de la huerta y adaptado a las características del terreno.

La actuación culminará con la conexión del sistema al nuevo cauce del río Túria mediante una infraestructura específica situada bajo la V-30, que se ejecutará en colaboración con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta conexión, que se llevará a cabo en una fase independiente debido a su "complejidad técnica", permitirá incorporar "de forma segura" los caudales al cauce receptor y completar así el recorrido hidráulico que históricamente seguían las aguas del barranco antes de la construcción del nuevo cauce y de la V-30.

BARRANCO DEL POYO

Este proyecto constituye la "primera gran actuación" frente al riesgo de inundación en la cuenca del barranco del Poyo, que será complementada por toda una serie de proyectos aguas arriba que reducirán "significativamente" los caudales circulantes y que supondrán una "solución integral" para la cuenca, tal y como se recoge en el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana.

Actualmente, la CHJ trabaja junto al Miteco en la redacción de diez proyectos, adjudicados recientemente por un valor de más de tres millones de euros, para reducir el riesgo de inundación, entre ellos los correspondientes a las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta, la zona del río Magro o las zonas de almacenamiento controlado de prevención de avenidas en los entornos de Chiva y Utiel.