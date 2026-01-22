Un proyecto de Aimplas busca impulsar el uso de IA para predecir propiedades de materiales plásticos - AIMPLAS

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ha puesto en marcha el proyecto POLY-ML con el objetivo de "transformar el diseño de materiales plásticos". Se trata de una iniciativa de I+D que aplica "técnicas avanzadas" de 'machine learning', impulsando el uso de inteligencia artificial (IA), para "predecir propiedades de los materiales a partir de su composición y condiciones de procesado".

Estas técnicas permiten "optimizar formulaciones, reducir la necesidad de ensayos experimentales y mejorar la eficiencia de los procesos de I+D", según ha señalado la entidad en un comunicado.

El proyecto se centra en el desarrollo de "modelos predictivos capaces de anticipar propiedades mecánicas, térmicas o físicas de materiales, lo que permitirá tomar decisiones más rápidas y precisas en las fases iniciales del desarrollo".

Esta aproximación basada en datos contribuye a "reducir costes, tiempos y generación de residuos, al tiempo que mejora la trazabilidad y la sostenibilidad de los procesos", según Aimplas.

POLY-ML está financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y los fondos Feder y cuenta con la participación de Tyris AI, especializada en IA aplicada a la industria, y Faperin, empresa de transformación de plástico, principalmente polipropileno por inyección para el sector de la automoción.

Por un lado, Faperin aporta datos de sus procesos para entrenar modelos y sacar conclusiones, mientras que Tyris AI ofrece su "conocimiento en la aplicación de la IA en el sector industrial", ha apuntado el instituto.

El proyecto se centra en una herramienta que permite desarrollar modelos, incluso sin conocimientos en programación, para así "facilitar" la adopción de la IA en el sector plástico, "promoviendo su digitalización y competitividad".

"Con el proyecto POLY-ML estamos dando un paso importante hacia la aplicación real de la IA en el diseño de materiales plásticos. Nuestro objetivo es que los modelos puedan validarse en entornos industriales, lo que permitirá garantizar su fiabilidad y utilidad en condiciones operativas reales", explica Joan Giner, investigador en el Laboratorio de Caracterización de Aimplas.

"BENEFICIOS"

De acuerdo con la entidad, POLY-ML genera "beneficios significativos en términos de sostenibilidad ambiental, bienestar laboral y desarrollo económico". Así, desde una perspectiva medioambiental, contribuye a "reducir los residuos generados en laboratorio, así como el uso de disolventes y aditivos peligrosos, al evitar formulaciones ineficientes".

En el ámbito de la salud laboral, disminuye "la exposición del personal técnico a sustancias químicas y reduce los riesgos asociados a los ensayos experimentales".

Finalmente, a nivel económico y territorial, el proyecto "refuerza la competitividad del sector plástico en la Comunitat Valenciana, impulsa la creación de empleo cualificado y promueve la autonomía tecnológica en el desarrollo de nuevos materiales". Además, "se alinea con la estrategia RIS3-CV en áreas clave como la digitalización, la sostenibilidad, la economía circular y la colaboración entre agentes del ecosistema industrial e investigador, consolidando así el posicionamiento" de la autonomía "como referente" en la aplicación de IA al diseño de materiales plásticos.