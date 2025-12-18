Un proyecto de Ainia demuestra que es posible convertir CO2 y metano en productos biobasados de alto valor

Archivo - Investigadora de Ainia - ROBERTO ROCA - Archivo
VALÈNCIA 18 Dic.
El proyecto COMBOI, impulsado por Ainia con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y fondos FEDER, ha demostrado que es posible convertir gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y el metano en bioproductos industriales de alto valor, abriendo nuevas oportunidades para la sostenibilidad.
Entre los principales avances del proyecto destaca el desarrollo de distintas vías de valorización integral del CO2 y del metano en productos biobasados de alto valor industrial, como bioplásticos (PHAs) y proteínas microbianas, según ha informado el instituto en un comunicado.
COMBOI también ha desarrollado una tecnología avanzada de captura de CO2 basada en zeolitas sintéticas, capaz de recuperar este gas de corrientes poco concentradas, optimizando su aprovechamiento y reduciendo emisiones.
"Estos resultados confirman el potencial de la biotecnología para convertir residuos gaseosos en recursos valiosos, impulsando un modelo industrial más sostenible y competitivo", han señalado.
El proyecto COMBOI ha contado con el apoyo del Ivace y ha sido financiado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.