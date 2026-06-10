El proyecto 'Alé' presenta un directorio de empresas y compañías afectadas por la dana - ORC

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) ha lanzado el proyecto 'Alé', una iniciativa para visibilizar a las compañías, empresas y grupos de las artes escénicas que fueron gravemente afectados por la dana pero se han levantado y siguen trabajando. Ahora, en el marco de esta iniciativa, se presenta la página web con un directorio a empresas y compañías afectadas que narran su experiencia a raíz de la tragedia.

Para realizar esta campaña, se hicieron entrevistas en vídeo y se recopilaron testimonios de cómo vivieron la tragedia, cómo se han recuperado y qué proyectos están creando. En esas conversaciones salieron algunas vivencias que todos compartían. La primera es que al principio fue todo acción. Ni cabeza ni corazón. El cuerpo pedía limpiar todo el desastre que dejó la tarde del 29 de octubre que entonces parecía inasumible y seguían, seguían, seguían. Tenían compromisos, bolos, trabajadores a los que pagar. No podían parar.

Después de un inicio muy amargo, muchas de las compañías y empresas afectadas por la dana comenzaron a ver que no estaban solas. Compañeros y compañeras de sector acudían en masa a quitar barro, les dejaban el material que habían perdido para que pudieran seguir trabajando, adaptaban los espectáculos a sus necesidades y posponían fechas sin pedir nada a cambio.

La solidaridad es un punto en común clave que empujó a muchos a seguir adelante. "¿Qué necesitáis?", fue la pregunta que les hicieron a muchos, tal como cuentan en las entrevistas.

La dana fue también, en algunos casos, fuente de inspiración para expresar lo vivido, conectar con el público y crear nuevos espectáculos. En otros casos solo algo que olvidar para poder seguir en marcha. La dana "fue y es miedo, inseguridad, pero también conciencia de comunidad, de territorio y de la importancia del trabajo compartido", exponen.

Muchos se encontraron con una red que creían inexistente: "No sabíamos que teníamos tanta gente detrás"; público que les pedía volver: "Fes-nos riure que ens fa molta falta" o "empresas de la competencia que nos dejaban material para seguir".

Como en la pandemia, fue una constatación de la precariedad a la que se enfrentan a menudo las disciplinas del espectáculo en vivo y que se ven obligadas a reinventarse una y otra vez con recursos mínimos. También fue la comprobación de que "no solo pasó la dana" (una frase repetida en distintos encuentros). Pasó la pandemia y la dana sobre una base frágil de estructura institucional para con la cultura que se hizo patente en una circunstancia de emergencia y excepcionalidad.

En total, el proyecto 'Alé' ha entrevistado a un total de 28 compañías, empresas y formaciones musicales de las artes escénicas afectadas por la dana y ha visitado seis espacios públicos culturales que fueron gravemente dañados y que están en distintos estadios de la recuperación y la conclusión general es que la cultura, además de ser un derecho constitucional, es un recurso vital para las personas, "que nos hace humanos", necesaria y también sanadora para no perder la esperanza en momentos oscuros.

Concretamente, se ha hecho un seguimiento a seis espacios: El TAC de Catarroja; el auditorio Salvador Seguí de Massanassa; el auditorio Moli de Vila de Quart de Poblet; la Casa de la Cultura d'Alcúdia; el teatro municipal d'Algemesí y el auditorio de Paiporta. No se trata de los únicos auditorios afectados, pero son una buena muestra de las repercusiones totales.

Todas las entrevistas, datos y situación de los teatros y auditorios públicos se pueden consultar en la página web orc.gestiocultural.es; en las informaciones por redes sociales y en el canal de Youtube de Gestió Cultural.

La ORC es una herramienta que se creó después del desastre de la dana con la financiación del Ministerio de Cultura, que implica a 17 asociaciones del sector de las artes escénicas y que gestiona Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura.