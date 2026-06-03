El proyecto Alé presenta en La Mostra d'Alcoi los testimonios de colectivos de artes escénicas tras la dana

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de Teatre d'Alcoi (Alicante) acogerá el próximo jueves 4 de junio la presentación oficial del Proyecto Alé, que muestra testimonios de teatro, danza, circo, música, empresas de servicio técnico y escenográfico y espacios escénicos públicos que volvieron a empezar tras la dana del 29 de octubre de 2024.

La iniciativa tiene como base un espacio web que ya está operativo y es un directorio por disciplinas donde las compañías, empresas y grupos afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 cuentan cómo fue el impacto de la catástrofe para ellas como posibilitadoras del arte en vivo, pero sobre todo cómo se han recuperado y en qué proyectos trabajan actualmente, según ha informado la organización en un comunicado.

El proyecto Alé es una de las tres líneas de trabajo de la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) --una herramienta que impulsa Gestió Cultural, Associació Valenciana de Professionals de la Cultura en colaboración con las asociaciones profesionales de artes escénicas y con financiación del Ministerio de Cultura-- para 2026 y que tiene como objetivo visibilizar a estas compañías y ampliar sus posibilidades profesionales.

Además, también hace un ejercicio de memoria de lo que ocurrió y de documentación del proceso de recuperación cultural en las comarcas afectadas. Para este último propósito, además de entrevistar a cerca de treinta compañías, empresas y formaciones musicales, el proyecto Alé visita seis espacios escénicos públicos para conocer en qué punto de su recuperación se encuentra y cómo ha cambiado la afectación de la dana la programación cultural de estos municipios.

Concretamente, se ha hecho un seguimiento a las entidades valencianas de El TAC de Catarroja; el auditorio Salvador Seguí de Massanassa; el auditorio Moli de Vila de Quart de Poblet; la Casa de la Cultura d'Alcúdia; el teatro municipal d'Algemesí y el auditorio de Paiporta, "No son los únicos auditorios afectados, pero son una buena muestra de las repercusiones totales".

En líneas generales, en los testimonios se aborda la importancia de la solidaridad para salir adelante, la precariedad estructural del sector y cómo afecta al empuje para volver a empezar, la importancia de la cultura para sanar colectivamente y las redes comunitarias que se han tejido entre compañeros tras momentos tan duros.

Todas las entrevistas, datos y situación de los teatros y auditorios públicos se pueden consultar en la página web orc.gestiocultural.es; en las informaciones por redes sociales y en la lista del proyecto Alé en el canal de Youtube de Gestió Cultural.