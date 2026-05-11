El proyecto Inèdits del IVC lleva al Rialto la lectura dramatizada de 'Salomé' - GVA

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Inèdits del Institut Valencià de Cultura (IVC) lleva al Teatre Rialto de València la lectura dramatizada de 'Salomé'. Las lecturas del texto de Jerónimo Cornelles, a partir de una idea original de Carlos Córdoba, se realizan este martes y miércoles, en la sala 7 del edificio Rialto.

'Salomé' es una de las obras que forma parte de un proyecto cuyo propósito es dar continuidad a textos que han recibido ayudas a la escritura escénica del IVC y, con ello, fomentar la participación de autores, directores e intérpretes valencianos en proyectos vinculados a esta institución.

Las lecturas cuentan con la dirección de Amparo Vayá y están interpretadas por Pilar Fontán, Laura Useleti, Rafa Alarcón, Tomàs Verdú y David Alarcón, detalla Cultura de la Generalitat.

Las entradas para las dos sesiones programadas de 'Salomé' están agotadas. Los próximos 16 y 17 de junio se podrá ver una nueva propuesta de 'Inèdits', 'Yo rime el convite conmigo', de Xavo Giménez, dirigida por Álida Molina. Del 13 al 28 de octubre, se realizará la tercera de las lecturas, del texto de Andrea Martínez, 'Terrores desproporcionados', con dirección de Tanya Beyeler y Pablo Gisbert.

Los tres textos fueron seleccionados por una comisión independiente formada por Tiago Barrachina, en representación de la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors teatrals (AVEET), de Juan Luis Mira como representante de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Mª José Mora en representación del IVC.

Inèdits nació en la temporada 2024-2025 como una apuesta para fomentar la autoría valenciana y promover su puesta en escena a través de ensayos, lecturas dramatizadas y su producción escénica. Esto supone un apoyo a los autores y al trabajo de directores, actores y equipos artísticos que participan en las lecturas y producciones escénicas.

"Las iniciativas de apoyo a la dramaturgia son clave para impulsar la creación escénica valenciana, fomentar la autoría teatral y generar espacios donde dramaturgos y dramaturgas puedan desarrollar sus proyectos. Las lecturas dramatizadas permiten, además, explorar escénicamente los textos y favorecer la colaboración entre profesionales valencianos de las artes escénicas", destaca la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, Mª José Mora.