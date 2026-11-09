El proyecto de Paiporta para animar a la lectura tras la dana, segundo mejor de España

Archivo - Proyecto de animación a la lectura de Paiporta - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cultura de Paiporta está de enhorabuena. La ciudad valenciana se ha situado entre las mejores de toda España en promoción lectora gracias a "'Re)construint la lectura', el proyecto desarrollado por el Ayuntamiento a través de la biblioteca pública municipal María Moliner e iniciado tras la dana de 2024.

La iniciativa ha quedado en segunda posición entre los más de 600 municipios participantes en el certamen María Moliner, convocado por el Ministerio de Cultura para localidades de menos de 50.000 habitantes, y convierte a Paiporta en la localidad de l'Horta con la propuesta mejor valorada, destaca el consistorio.

El reconocimiento está dotado con 10.000 euros, que permitirán reforzar los recursos destinados a la promoción lectora y continuar desarrollando iniciativas culturales en Paterna.

"Apostamos por una biblioteca viva, abierta y accesible, que vaya más allá del préstamo de libros y genere espacios de encuentro, participación y aprendizaje para personas de todas las edades", manifiesta la concejala de Cultura, Esther Torrijos, quien ve el reconocimiento como "un orgullo y un impulso para continuar trabajando en esta línea".

"Paiporta siempre ha sido un referente cultural en nuestra comarca, y estamos reforzando ese papel con políticas culturales que llegan a toda la ciudadanía" --expresa el alcalde, Vicent Ciscar--. La cultura es una herramienta de cohesión, convivencia y construcción de comunidad. Por eso seguimos apostando por unos servicios culturales públicos accesibles y de calidad, que contribuyan a hacer de Paiporta un municipio más vivo y participativo".

El proyecto surgió surgió tras la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la biblioteca María Moliner. Desde su reapertura, este espacio trabaja para recuperar los fondos perdidos y reforzar su papel como espacio de encuentro y convivencia. Así, la iniciativa busca acercar la lectura a todos los sectores de la población, impulsar la comprensión lectora, favorecer la inclusión y recuperar la colaboración con los centros educativos y las entidades locales.

PROGRAMACIÓN

La programación de la biblioteca combina propuestas para diferentes edades e intereses. Entre las iniciativas dirigidas al público infantil destaca el Pasaporte Lector, que implica a los centros educativos de Paiporta en diferentes retos de lectura, así como Colla de Lletres, con sesiones de narración oral para disfrutar de los cuentos en familia.

La poesía y la lectura compartida también tienen un lugar destacado con el Aula de la Paraula, un espacio de lectura en voz alta y expresión poética, y los clubes de lectura, que reúnen a más de 50 personas en torno a diferentes obras y autores.

Además, la biblioteca impulsa Tardor Literària, un ciclo de encuentros con escritores y escritoras de reconocido prestigio, y mantiene su apuesta por la narración oral con el festival Paiporta. Món de Contes, que en la edición de 2025 reunió a 775 personas.

El proyecto se completa con actividades de promoción de la cultura popular valenciana, como Espanta la Por, talleres literarios y creativos durante el verano e iniciativas de colaboración con centros educativos y entidades locales.

La biblioteca también amplía sus horarios en periodos de exámenes para facilitar un espacio de estudio al alumnado, un servicio del que hicieron uso más de 2.000 personas durante 2025.