Un proyecto de la UV sobre la cultura ibérica, nominado a los Premios +Historia de National Geographic - UV

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Universitat de València (UV) Ritcontact, que explora el mundo simbólico de la cultura ibérica, ha sido nominado a los premios +Historia de National Geographic. Esta candidatura reconoce el valor divulgador y de conservación de patrimonio histórico y cultural de la investigación.

Ritcontact se adentra en una de las dimensiones menos conocidas de las sociedades ibéricas: su mundo simbólico y las prácticas rituales desarrolladas alrededor de las cuevas y otros espacios naturales.

"Entre los siglos V y III antes de nuestra era, diferentes comunidades del área oriental de la península Ibérica utilizaron algunas cuevas como espacios de especial significación", destaca Sonia Machause López, profesora del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV y directora del proyecto.

La investigación se centra especialmente en los territorios íberos de Kelin y Edeta, en la actual provincia de València, donde las excavaciones arqueológicas han permitido documentar una gran diversidad de evidencias relacionadas con las citadas prácticas: cerámicas, objetos metálicos, restos de animales y restos humanos, entre otros elementos.

El equipo de Ritcontact ha desarrollado intervenciones arqueológicas en algunos de estos espacios, entre los cuales se encuentran la cueva Merinel (Bugarra), la cueva del Sapo (Chiva) y la cueva de los Mancebones (Requena). Estas actividades han sido posibles gracias al apoyo del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, la Fundación Ramón Areces y el Museu de Prehistòria de València (Diputació de València), así como a la colaboración de los ayuntamientos de las localidades donde se han desarrollado.

Uno de los valores clave de Ritcontact es su enfoque interdisciplinario. En este sentido, integra diferentes metodologías para aproximarse a un fenómeno complejo "que no puede comprenderse desde una única perspectiva", resalta Machause.

El proyecto combina arqueología, bioarqueología, geoarqueología, arqueometría y análisis sensorial. Además, cuenta con sistemas de información geográfica, modelado geoespacial, documentación mediante escaneo, digitalización 3D y recreación virtual, que permiten estudiar no solo los materiales arqueológicos, sino también los paisajes, los recorridos y las características físicas y sensoriales de estos espacios.

La ilustración arqueológica ayuda a visualizar y comunicar aspectos de las prácticas y experiencias del pasado que no pueden observarse directamente a partir de las evidencias conservadas. Esta reconstrucción digital "sirve también para comunicar hipótesis científicas de forma rigurosa y atractiva, contribuyendo a revalorizar el patrimonio arqueológico", indica Machause.

Asimismo, el proyecto busca acercar los resultados de la investigación arqueológica a la sociedad y facilitar el acceso a un patrimonio que, por sus propias características, permanece habitualmente oculto e inaccesible.

A través de visitas virtuales inmersivas, el público podrá recorrer las cuevas y aproximarse a los paisajes rituales ibéricos, explorando estos espacios desde una perspectiva que combina el conocimiento científico con la experiencia sensorial. De este modo, la tecnología se convierte en una herramienta para conectar el patrimonio arqueológico con el presente, favorecer la comprensión y hacerlo accesible a públicos más amplios.

El trabajo cuenta con el soporte de la Fundación Ramón Areces y concursa en la categoría 4 de la tercera edición de los premios: "Mejor proyecto cultural apoyado por una fundación". Las votaciones están abiertas hasta el 12 de octubre a través de la página web de Historia National Geographic.