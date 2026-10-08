Un proyecto valenciano avanza en el puesto de trabajo del futuro con mundos virtuales centrados en las personas

Proyecto IBV - IBV

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros tecnológicos ITI, Instituto de Biomecánica (IBV), Inescop, ITC y Aimplas han puesto en marcha el proyecto 'Empatia', una iniciativa de I+D que desarrollará entornos virtuales avanzados capaces de adaptarse a las capacidades tanto físicas como cognitivas de las personas trabajadoras.

La iniciativa combinará inteligencia artificial, tecnologías inmersivas y gemelos digitales para mejorar el bienestar laboral y la eficiencia en sectores como el plástico, el calzado, la cerámica y la fabricación avanzada, según han informado en un comunicado. El proyecto, financiado por Ivace+i y los fondos Feder, el proyecto contará con la colaboración de empresas de distintos sectores para validar los desarrollos en entornos reales.

Según señalan en un comunicado, la transformación digital está "revolucionando" la forma en que las empresas diseñan y gestionan sus procesos productivos. Sin embargo, gran parte de estas tecnologías se han desarrollado "tradicionalmente" con un enfoque "centrado en los procesos y los equipos, dejando en un segundo plano la adaptación a las capacidades de las personas trabajadoras".

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo "más humano e inteligente", la investigación permitirá crear puestos de trabajo basados en mundos virtuales, gemelos digitales, inteligencia artificial y tecnologías inmersivas, de forma que sea posible "validar la experiencia de uso antes de su puesta en marcha y así facilitar la toma de decisiones en el diseño de los mismos, logrando aumentar el bienestar en el entorno laboral".

'Empatia' plantea un cambio de paradigma en la interacción entre las personas y la tecnología. Frente a los modelos tradicionales, en los que son las personas trabajadoras quienes deben adaptarse a los puestos de trabajo, el proyecto desarrollará herramientas "capaces de personalizar la información, la asistencia y el entorno de trabajo en función de las características y necesidades de cada persona usuaria".

Gracias a las capacidades que utilizarán los centros de investigación, será posible crear "espacios virtuales capaces de interpretar información relacionada con el estado físico y cognitivo de las personas trabajadoras, adaptando dinámicamente la manera en que se presentan las instrucciones, alertas o recomendaciones durante la realización de una tarea".

Así, uno de los principales objetivos del proyecto es desarrollar metodologías y herramientas que permitan analizar simultáneamente la interacción entre la persona trabajadora, la maquinaria y el entorno laboral. Esta información se integrará en mundos virtuales y gemelos digitales avanzados que facilitarán la simulación de escenarios de trabajo, la evaluación del impacto de cambios de proceso o tecnológicos sobre la seguridad, la evaluación ergonómica de procesos, la detección temprana de riesgos y la optimización de operaciones antes de su implantación en entornos reales.

REALIDAD MIXTA ADAPTADA

Asimismo, el proyecto investigará nuevas interfaces de Realidad Mixta adaptativas, capaces de proporcionar a la persona trabajadora información contextual directamente sobre su entorno de trabajo. Estas interfaces podrán adaptar dinámicamente la información mostrada en función de la tarea, las condiciones del entorno y el estado fisiológico y cognitivo de la persona trabajadora, ofreciendo indicaciones más intuitivas y personalizadas.

De este modo, las empresas podrán validar nuevas configuraciones de puestos de trabajo, procesos productivos o sistemas de asistencia digital reduciendo tiempos, costes y riesgos asociados a las pruebas físicas. Además, las tecnologías desarrolladas contribuirán a "minimizar situaciones de riesgo ergonómico, fatiga o sobrecarga cognitiva, favoreciendo entornos laborales más inclusivos, seguros y adaptados a las capacidades de cada persona".

'Empatia' se desarrolla en "estrecha colaboración" con diez empresas valencianas. Por una parte, INNOAREA, TARGET3D, VIRTUARCHSTUDIO e IDEA contribuirán con su experiencia en tecnologías inmersivas, digitalización y mundos virtuales y, por otra, FACTOR, ARCIBLANSA, Cerámica Nulense, Hormas ZEN, Vicedo Martí y Faperin participarán en la validación de los avances en entornos industriales reales de los sectores de la fabricación avanzada, la cerámica, el calzado y el plástico.

Gracias a esta colaboración, las tecnologías desarrolladas podrán adaptarse a las necesidades de distintos contextos productivos y validarse en condiciones reales de operación. Aunque los casos de uso se centrarán en ámbitos estratégicos para la Comunitat Valenciana, las soluciones desarrolladas tendrán potencial de aplicación "en numerosos sectores industriales y de servicios, donde los procesos de digitalización demandan herramientas cada vez más avanzadas para mejorar la interacción entre personas y tecnologías".

Asimismo, la iniciativa contribuirá al desarrollo de capacidades tecnológicas en ámbitos estratégicos para Europa como la inteligencia artificial, los mundos virtuales, la simulación avanzada, los gemelos digitales y las tecnologías inmersivas, reforzando la competitividad industrial y la autonomía tecnológica europea.