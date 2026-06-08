Un proyecto valenciano transforma residuos portuarios en soluciones sostenibles para proteger las embarcaciones

Proyecto - AIMPLAS

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), junto a BiotechVana, Fundación Valenciaport y Seroil Valencia, ha puesto en marcha el proyecto Endfouling, que transforma residuos portuarios "en soluciones sostenibles para proteger las embarcaciones", según ha informado la entidad en un comunicado.

El aumento de residuos generados en los puertos y el impacto del biofouling en las embarcaciones, un fenómeno provocado por la acumulación de organismos marinos en los cascos de los barcos y otras estructuras sumergidas, incrementa la fricción con el agua, aumenta el consumo de combustible y eleva las emisiones contaminantes.

Para dar respuesta a esta problemática nace esta iniciativa valenciana que busca "transformar residuos orgánicos generados en el entorno portuario en nuevas soluciones sostenibles capaces de proteger las embarcaciones y mejorar la eficiencia del transporte marítimo".

Según datos de la Organización Marítima Internacional (IMO), alrededor del 9 por ciento del combustible consumido por los barcos está relacionado con el efecto de estas incrustaciones marinas. Además, este incremento del consumo energético puede generar entre 80 y 90 millones de toneladas de CO2 al año.

Endfouling está investigando cómo aprovechar residuos orgánicos procedentes de la actividad portuaria para obtener nuevos aditivos de origen biológico que ayuden a evitar la formación de estas incrustaciones en embarcaciones y otras estructuras marinas.

El proyecto se enmarca dentro de los principios de la economía circular, ya que plantea convertir residuos que habitualmente terminan desechados en nuevos materiales con valor añadido para el sector marítimo. Además de mejorar la gestión de estos residuos, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental asociado tanto a la actividad portuaria como al mantenimiento de las embarcaciones.

ALTERNATIVAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

Actualmente, existen diferentes soluciones para combatir el biofouling, aunque muchas de ellas presentan limitaciones o recurren a componentes químicos. Endfouling apuesta por el desarrollo de alternativas de origen biológico que puedan integrarse en materiales utilizados en embarcaciones para ofrecer una protección más duradera y sostenible.

Para ello, el proyecto trabaja en el desarrollo de soluciones basadas en enzimas y microorganismos capaces de dificultar la aparición de las incrustaciones marinas desde sus primeras fases. Además, se utilizan herramientas de inteligencia artificial y bioinformática para "optimizar" el comportamiento y la eficacia de estos compuestos.

Otra de las líneas de trabajo es el desarrollo de sistemas de protección que permiten incorporar estos aditivos biológicos en materiales plásticos destinados al sector marítimo sin perder su actividad. En este ámbito, Aimplas aporta su experiencia en materiales y procesos de fabricación avanzados.

El proyecto incluye también el diseño de prototipos y pruebas "en condiciones reales" para evaluar el comportamiento de las soluciones desarrolladas en embarcaciones y estructuras marinas.

MENOS EMISIONES

Endfouling pretende contribuir a un transporte marítimo "más eficiente y respetuoso" con el medio ambiente. Reducir la aparición de biofouling en las embarcaciones no solo puede disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, sino también mejorar el mantenimiento y la vida útil de las estructuras marinas.

Además, el proyecto se alinea con las estrategias europeas vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular y la reducción de residuos plásticos y microplásticos en el entorno marino.

Con esta iniciativa, las entidades participantes "buscan impulsar nuevas soluciones innovadoras que permitan aprovechar mejor los recursos generados en los puertos y avanzar hacia un modelo marítimo más sostenible".