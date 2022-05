El PSOE exige a Barcala crear una comisión interna que investigue si hay una trama "mafiosa" en la Policía Local

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido este miércoles al alcalde, Luis Barcala (PP), que cree una comisión interna para depurar responsabilidades "si las hubiera" y que investigue si hay una trama "mafiosa" en la Policía Local tras las declaraciones del jefe del Cuerpo en la que aseguraba que las filtraciones de las presuntas irregularidades en las oposiciones son un "complot" para "apartarle" del puesto.

La concejal Llanos Cano y el también edil y secretario local del PSPV, Miguel Millana, consideran que "la denuncia del jefe policial es muy grave y que el alcalde tenía que haber salido de inmediato o comparecer ante la comisión que investiga las oposiciones a Policía Local", según un comunicado de la formación.

"Sabemos que lo habitual en este alcalde es que no dé la cara, pero en un asunto que compromete la seguridad de la ciudad y el buen nombre de los agentes, Barcala tiene que dar explicaciones de forma urgente", ha indicado Millana.

Por su parte, Cano ha asegurado que "no hay ningún impedimento legal para que haya una investigación interna" y que si es el jefe del Cuerpo "afirma que existe una trama de delincuentes, Barcala está obligado a responder ya". "Lo que nos parece impresentable es el silencio en un tema tan grave", ha agregado.

Así, Cano ha aducido que "lo que no puede ser es que se dé validez a una denuncia anónima sobre irregularidades en la oposición a Policía Local y se cree una comisión a tal fin, y no hacer nada cuando es el propio responsable del Cuerpo el que denuncia la presencia de una mafia que quiere la destitución del jefe policial utilizando maneras presuntamente delictivas".

Por último, ambos han insistido en la "falta de transparencia" de Barcala, y han señalado que en el Pleno del 29 de marzo "Barcala votó a favor de la moción para la creación de esta comisión, el 13 de abril se constituyó la misma y ha tenido hasta el 2 de mayo para comparecer en la comisión pero no ha querido a pesar de que lo había anunciado".

"Hizo, apoyado en su portavoz Mari Carmen de España, un juego de trilero posterior al ser solicitado por el resto de componentes de la comisión, porque realmente no tenía intención de acudir. No es serio que su voluntad de comparecer no dure ni doce horas. Y ahora, con una denuncia de tal calibre de su jefe de Policía, da por zanjado el asunto y no da explicaciones. Es inaceptable", han zanjado.