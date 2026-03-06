El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes, denunciado por acoso

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, la medida --avalada por la Secretaría de Organización del partido y que se adopta a instancias del PSPV, inciden-- se toma teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil ha venido realizando en las últimas semanas en las "revictimizaba" a las denunciantes.

Así, desde la formación recriminan a González sus palabras en las que "revictimiza" a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual y laboral, "desvela su identidad y adopta actitudes de represalia, evidenciando además una deslealtad manifiesta a los valores del partido". Un comportamiento, remarcan, "incompatible" con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE.

Recientemente, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, consideraba que Toni González "se está retratando a sí mismo" con sus manifestaciones y defendía la actuación del partido, que a su juicio está "haciendo lo que tiene que hacer, que es, con rigor, con tranquilidad y con sensatez", evaluar las dos denuncias que ha recibido la formación contra el primer edil de la localidad por acoso sexual y laboral. "Esto nos lo tomamos muy en serio", recalcaba.

Por su parte, el alcalde de Almussafes ha denunciado ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" y ha prometido "defender la verdad", así como "luchar en todos los frentes posibles" por su honor y su imagen.