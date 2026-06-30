El PSPV abre el calendario de primarias para la candidatura a la Generalitat

Ejecutiva del PSPV presidida por la líder del partido, Diana Morant - PSPV

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha aprobado este martes el calendario del proceso de primarias mediante el que la militancia elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.

La ejecutiva del PSPV, celebrada este martes por la tarde y presidida por la líder del partido, Diana Morant, ha dado luz verde al calendario, que establece los próximos jueves 2 y viernes 3 de julio como plazo para la presentación y registro de candidaturas.

En el supuesto de que concurra más de una candidatura, el proceso continuará con la recogida de avales entre los días 4 y 11 de julio. Durante los siete días siguientes se abrirá un periodo de campaña de información a la militancia, detalla la formación.

La primera vuelta de las primarias se celebrará el 19 de julio. En caso de que ninguna candidatura obtenga el respaldo necesario para ser proclamada, la segunda vuelta tendrá lugar el 26 de julio.

El pasado sábado, en el Comité Federal del PSOE, Morant anunció que, tan pronto como se aprobara el calendario de primarias, tiene la intención de presentarse con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana" que salga de los comicios autonómicos.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades defendió que lo hace fundamentalmente "porque la gente necesita al PSOE", porque cree que puede ganar en la Comunitat Valenciana y, en especial, porque le "duelen" las políticas que PP y Vox están llevando a cabo, haciendo referencia a lo sucedido en la dana del 29 de octubre de 2024 y con las víctimas de la riada y a la situación de la educación pública y las protestas de los docentes de la enseñanza no universitaria.

La dirigente del PSPV también hizo una llamada a la "unidad" de los socialistas y a la necesidad de seguir gobernando en España porque "es la demostración de que hay un proyecto que no es como el de la derecha".