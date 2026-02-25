El PSPV abre un expediente al alcalde de Almussafes por "deslealtad" al partido y "amenazas" a Morant

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "deslealtad" a la formación a raíz de admitir conversaciones con "otros partidos", así como por "menospreciar" a la mujer que le ha denunciado ante el PSOE por acoso sexual y laboral y por "las amenazas vertidas contra" la dirección de la formación que encabeza Diana Morant, según ha podido saber Europa Press.

La decisión de abrir un expediente está motivada en tres elementos: la "deslealtad" al proyecto socialista por sus últimas manifestaciones "vertidas en los medios de comunicación" y por "todas las amenazas" contra la secretaria general del PSPV-PSOE, por "justificar conversaciones con otros partidos políticos" y por el "desmerecimiento" a la mujer que le ha denunciado por acoso ante el partido al "acosarla en términos laborales".

Fuentes de la dirección del PSPV entienden el "enfado" que pueda tener González, pero creen que con sus declaraciones recientes "se ha pasado", además de aventurado, ya que paralelamente está a la espera de la resolución del CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral.

Las mismas fuentes afirman desconocer en qué sentido puede resolver el CADE, ya que recalcan es un órgano independiente, pero confían en que después de la celebración de las Fallas pueda haber ya una decisión. "Un grupo político no es un grupo scout", recuerdan al primer edil de Almussafes.

González fue suspendido hace unos meses de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender la denuncia. No obstante, y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.

MORANT "SIEMPRE" ESTÁ "DEL LADO DE LA VÍCTIMA"

Por su parte, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preguntada sobre la situación de su grupo en Almussafes, ha respondido a los periodistas que han podido leer "la comunicación que ha hecho la gestora del partido", ha señalado que ya se ha pronunciado al respecto "en innumerables ocasiones", ha garantizado que "siempre" va a estar "del lado de la víctima" y ha emplazado a las explicaciones del secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell.

En declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, al ser cuestionada sobre si se siente aludida cuando el alcalde de Almussafes le culpa de llamarle "putero", sobre la "campaña de acoso" que ha denunciado el primer edil y sobre si podría dar instrucciones a los concejales socialistas para cambiar de alcalde, ha insistido en que ya se ha pronunciado sobre el caso "en innumerables ocasiones".

"Saben que no tengo ningún problema de hablar de este tema, pero hoy el tema que me ha traído aquí creo que tiene la suficiente gravedad y trascendencia como para no hablar de otros temas. En próximas ocasiones, si quiere, le vuelvo a contestar", ha esgrimido Morant.

Y cuestionada de nuevo sobre el hecho de que algunos concejales del Ayuntamiento de Almussafes y militantes de la agrupación socialista de la localidad estén "de parte" de Toni González, y sobre si esta situación podría provocar una "división", la líder del PSPV ha respondido que ella le pregunta "a través de los medios de comunicación" a Juanfran Pérez Llorca "qué va a hacer" con el alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, "que está siguiendo investigado por abuso a dos menores de edad".

CRUCE DE ACUSACIONES

Precisamente, la pasada semana, los ediles del PSPV del Ayuntamiento de Almussafes mostraron su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde y cargaron contra la misma por "no respetar" la presunción de inocencia del primer edil.

De hecho, llegaron a acusar a la secretaria general, Diana Morant, y al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, de posicionarse "de manera clara" a favor de la denunciante de acoso al responsable municipal sin "pruebas concluyentes".

Por su parte, la gestora del PSPV de Almussafes, designada por la dirección federal del PSOE para ejercer la representación orgánica del partido en la localidad, replicó al considerar "improcedentes" las declaraciones realizadas por los concejales en relación con el caso de presunto acoso sexual que afecta al alcalde y afeó que estas "no" han sido autorizadas por los órganos competentes del partido ni responden a "una posición acordada orgánicamente".

En las últimas horas, Toni González, en una carta abierta publicada en sus redes sociales, ha denunciado ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" a raíz de las denuncias de dos mujeres por acoso laboral y sexual ante el PSOE y, frente a ello, ha prometido "defender la verdad", así como "luchar en todos los frentes posibles" por su honor y su imagen y ha garantizado que continuará "con mayor fuerza si cabe, trabajando incansablemente por seguir mejorando" su localidad.