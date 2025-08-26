El PSPV acusa al Consell de "desmantelar" las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las víctimas de violencia de género

Archivo - La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Los socialistas denuncian que desde julio permanecen cerradas los fines de semana pero el PP lo desmiente: "Es otro 'fake sanchista'"

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Justicia del PSPV en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha afeado al Consell que hable de renovar el Pacto contra la Violencia de Género mientras "desmantela" las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las víctimas, razón por la cual ha reprochado al gobierno valenciano su "hipocresía y cinismo" en esta materia.

Andújar ha lamentado, en un comunicado, que la consellera de Justicia, Nuria Martínez, "haya seguido los pasos de la exconsellera negacionista de la violencia de género, Elisa Núñez, y asuma como propias las políticas negacionistas que desprotegen a las mujeres, desmantelando las Oficinas de Denuncias".

"Estas oficinas se pusieron en marcha para prestar asistencia integral a las víctimas de violencia de género los 365 días del año y, desde el mes de julio, han permanecido cerradas los fines de semana", ha advertido la diputada socialista.

En este sentido, ha criticado que el Consell "cierre por vacaciones las oficinas de denuncias" y, frente a ello, ha recalcado: "La lucha contra la violencia de género no conoce de vacaciones, ni de festivos, ni de recortes presupuestarios, solo conoce de redoblar esfuerzos y acompañar en todo momento a las mujeres para ayudarlas y protegerlas".

OTRO 'FAKE SANCHISTA'

En respuesta a Andújar, la portavoz de Violencia contra la Mujer del PP en Les Corts, Verónica Marcos, ha asegurado que las Oficinas de Denuncias "continúan abiertas y siguen garantizando la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género" y ha defendido que el Consell "no abandona a las víctimas" y que su protección "está asegurada".

Así, en sendo comunicado, ha precisado que las oficinas de atención "prestan asistencia integral a las víctimas de violencia de género los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche" y ha asegurado que la afirmación de la socialista de que cierran los fines de semana desde julio "no es verdad, es otro 'fake sanchista'".

Marcos ha considerado que Andújar "está desinformada o miente deliberadamente" y le ha instado a "dejar de difundir bulos que solo contribuyen a generar miedo e incertidumbre en las víctimas". "Hay que darles seguridad y confianza en el sistema para que denuncien", ha remarcado.

Y sobre las citadas oficinas, ha apuntado que los equipos psicosociales "acompañan a las víctimas a la Comisaría de Policía Nacional especializada más cercana para interponer la denuncia, permaneciendo con las víctimas durante todo el proceso". "Protección, empatía y acompañamiento a las víctimas", ha resumido.

Por tanto, ha replicado a Andújar que, si "tanto le preocupa la cuestión y quiere ayudar a las mujeres, debería denunciar la falta cobertura de puestos de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana que el Gobierno --de España-- sigue sin cubrir y cuya falta de policías también afecta a la atención a las víctimas de violencia de género".

Frente a ello, ha reivindicado que el Consell destina "un 54 por ciento más que el Botànic a la lucha contra la violencia sobre la mujer, poniendo medidas concretas" como un comisionado específico, aumento de recursos, licitación del servicio de los 11 centros mujer que el anterior Consell fue incapaz de hacer y puesta en marcha de tres centros integrales de crisis para víctimas o el Servicio Telefónico Abogadas 24 horas.

"La izquierda defiende a las mujeres de boquilla y el PP con hechos y realidades. Quienes callan ante casos denigrantes para la mujer como la disminución de penas para agresores o los casos de explotación como Ábalos, Koldo o Cerdán no pueden pretender dar lecciones manipulando la verdad", ha zanjado la diputada del PP.