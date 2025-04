El PSPV acusa a Mazón de “regalar Les Corts a Vox” y “romper un consenso de 30 años” al no celebrar el 25 d’Abril

Morant lamenta que no se haya podido premiar a los efectivos que participaron en la dana: "Mazón se hace la víctima y deja tiradas a las víctimas”

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha acusado al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, de “regalar Les Corts a Vox” y de “romper un consenso político y social durante 30 años de celebrar la democracia y nuestro autogobierno” con la decisión de la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó (Vox) –aceptada por la Mesa donde tiene mayoría el PP– de no conmemorar este año el 25 d’Abril.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la puerta de Les Corts, donde se han concentrado los diputados del grupo socialista y otros representantes del PSPV tras una pancarta con el lema 'Corts Valencianes. 764 anys de història. 2 anys de vergonya'.

Esta concentración se ha realizado tras la decisión de la presidenta de Les Corts de suspender los actos del 25 d'Abril, en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recuerda la batalla de Almansa y entrega las altas distinciones Francesc de Vinatea, por "la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana". En su lugar se leerá una declaración institucional en el pleno del 15 de mayo.

Para Morant, esta decisión demuestra que Les Corts están “secuestradas por Vox”. Ahora bien, ha recordado que el año pasado sí se celebró el 25 d’Abril, con lo que ha sostenido que “la diferencia es que tenemos un ‘president’ desesperado” por su gestión de la dana “que ha regalado Les Corts a Vox”.

“En su huida hacia adelante y en su estrategia de mantenerse en el sillón de ‘president’ a pesar de todo, ha regalado todas las instituciones y los derechos de los valencianos a la ultraderecha”, ha abundado.

"CRISIS INSTITUCIONAL"

Tras señalar que “hoy no están aquí ni Mazón ni los diputados del PP y de Vox”, ha explicado que los socialistas quieren denunciar “la crisis institucional que vive la Comunitat Valenciana, que tiene un solo culpable: Carlos Mazón”.

“Por no haber hecho bien su trabajo el 29 de octubre, por ser un ‘president’ ausente, negligente e inútil, por haber tenido esa losa en su espalda ha regalado todo el poder valenciano a Vox”, ha insistido, y ha advertido que “estamos ante la anomalía democrática de que Mazón no quiera celebrar el 25 d’Abril porque seguramente no puede estar en compañía de su pueblo”.

Además, Morant ha recordado que Les Corts concedieron un premio en la celebración del año pasado a los efectivos que participaron en el rescate de las víctimas del incendio del edificio de Campanar, un galardón que este año se podría haber entregado a “las fuerzas y cuerpos de seguridad, los voluntarios, los servidores públicos y toda la sociedad que se ha volcado durante la dana”.

“No nos han permitido hacerlo –ha denunciado–. De nuevo, Carlos Mazón haciéndose la víctima lo que hace es dejar tiradas a las víctimas”.

Y ha recordado que el PSPV pidió utilizar este viernes la sala donde se celebraba este acto para organizarlo individualmente, pero no se lo permitió. “Nos tiraron de la Mesa y ahora nos tiran de Les Corts”, ha ilustrado en alusión a la decisión del PP de no apoyar a su candidata para el órgano de la cámara.