El PSPV afea que la dimisión de Ramírez llega "un año tarde"

CASTELLÓ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Castelló, Patricia Puerta, ha considerado, en un comunicado, que la dimisión del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, llega "un año tarde" y se produce menos de un mes después de que la Audiencia Provincial de Castelló haya ordenado la reapertura de la investigación por el caso de las multas.

El concejal de Juventud, Agricultura, Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo, Cristian Ramírez Martínez (PP), ha presentado este miércoles por la tarde su dimisión "personal, voluntaria e inamovible, y ha criticado la "desmedida y rastrera campaña de persecución" que ha sufrido desde hace dos años a raíz del denominado caso de las multas sin pagar.

La decisión de dimitir se produce después de que la Audiencia Provincial de Castellón revocó el pasado mes de enero el sobreseimiento del caso de las multas en zona azul sin pagar del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, y ordenó reabrir la investigación para esclarecer los hechos. La decisión de dimitir ha sido comunicada a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y su sustituto será Gonzalo Romero Casaña.

Para el Grupo Municipal Socialista, se trata de una dimisión "al estilo Mazón": "Acorralado por la falta de honradez en sus actos y la presión de la opinión pública y de parte del equipo de gobierno, Ramírez se marcha del consistorio con actitud victimista".

"Servir a la ciudadanía es dar ejemplo y dejar 167 multas en el parabrisas del coche sin pagar no es ejemplo para un concejal, menos aún para el de Movilidad", ha resaltado Puerta.

La portavoz socialista ha incidido en que la marcha de Ramírez confirma que las acciones emprendidas desde la oposición eran las "correctas" para apartar de la vida pública "a quien no merece el desempeño de las tareas encomendadas por la ciudadanía".