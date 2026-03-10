El PSPV de Alicante dice que en Les Naus hubo venta de bajos comerciales y plazas de garaje "a precio de mercado libre"

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha asegurado que en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, "no solo se repartieron" viviendas de protección pública (VPP) "entre cargos del PP y allegados, sino que además se produjo una venta de bajos comerciales y de 138 plazas de garaje a precio de mercado libre, lo que sin duda engrosó los beneficios". "En un suelo público que era de todos los alicantinos y alicantinas", ha apostillado.

En estos términos se ha manifestado este martes la edil socialista, quien ha reclamado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, que "dé acceso al proyecto de obras presentado por la cooperativa Les Naus y que se informe de las posibles modificaciones que se hicieron, avaladas por el equipo de gobierno del PP", en lo que ha calificado como un "pelotazo" que "ha sido redondo".

Asimismo, Barceló ha reclamado que se convoque "cuanto antes" la comisión sobre las VPP aprobada por el pleno y que, a juicio del grupo socialista, "está siendo retrasada deliberadamente desde hace más de un mes", según ha indicado el PSPV en un comunicado.

"Barcala está más centrado en buscar al topo que ha tirado de la manta para destapar todo este escándalo que en esclarecer qué ha ocurrido realmente con este presunto tráfico de información privilegiada", ha aseverado.

En ese sentido, cree que el alcalde "no busca la verdad, busca salvar su imagen para intentar reconducir su relación con Vox". "Cuando se esfuerza tanto en salvar su imagen es porque es consciente de que las cosas no se hicieron bien y él es el máximo responsable político", ha añadido.

La portavoz socialista se ha preguntado, además, "por qué se ha apartado" a un arquitecto municipal de los trámites relacionados con el Plan Vive y con el Plan General, mientras "otros", como María Pérez-Hickman, están "al frente de Contratación".

"Tendrá que explicarnos si es porque tiene algún temor a que Pérez-Hickman cuente algo que no debe de contar. No sabemos por qué no se actúa igual con todos los funcionarios", ha sentenciado Barceló.