El PSPV asegura que el Ayuntamiento de Alicante "acumula impagos millonarios" con la concesionaria de la ORA

Archivo - La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, en una imagen de archivo - PSOE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha criticado lo que ha calificado de "descontrol económico y administrativo" del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, por "acumular impagos millonarios con la empresa concesionaria de la ORA y la grúa desde septiembre de 2025".

En un comunicado, Barceló ha alertado de que el consistorio "lleva diez meses sin abonar las facturas correspondientes a este servicio público esencial como consecuencia", según ha dicho, "de la falta de planificación permanente del gobierno del PP".

Así, ha exigido al alcalde que "aclare cuántos millones de euros en facturas pendientes siguen escondidos en los cajones del Ayuntamiento" por "las deudas acumuladas con esta y otras empresas que prestan servicios en la ciudad".

Barceló ha abundado en que "el contrato del servicio de estacionamiento regulado en superficie y el de retirada, inmovilización y depósito de vehículos se encuentra caducado desde enero de 2025 y el servicio se está prestando sin contrato por no haber adjudicado a tiempo la nueva concesión".

"Esta situación ha motivado que el interventor ponga reparos al pago de las facturas a la empresa, de forma que se acumulan los impagos. Recientemente se ha conocido una sentencia que obliga al Ayuntamiento a abonar más de 2,5 millones de euros a la empresa concesionaria por facturas pendientes entre enero y agosto de 2025, una cantidad a la que ahora siguen sumándose nuevos impagos desde septiembre de 2025 hasta la actualidad", afirman desde el grupo socialista.

CRÍTICAS AL GOBIERNO LOCAL

En la misma línea, Barceló ha apuntado: "Estamos ante otro ejemplo de cómo gobierna Barcala: dejando caducar contratos, acumulando facturas sin pagar y reaccionando siempre tarde. Alicante no puede seguir funcionando a base de improvisación, reconocimientos extrajudiciales de crédito y sentencias judiciales".

"No estamos hablando de un problema puntual ni de una sentencia aislada. Estamos hablando de una forma de gestionar de Barcala que genera deudas millonarias y que obliga a las empresas a acudir a los tribunales para poder cobrar por servicios públicos esenciales", ha subrayado.

Barceló ha indicado que esta situación "acaba costando todavía más dinero a los alicantinos", ya que, a su juicio, "los retrasos en los pagos generan intereses de demora que finalmente tiene que asumir el propio Ayuntamiento". "Y no solo eso, sino que, además, el gobierno del PP quiere ahora aumentar 3.000 plazas de zona azul y zona naranja en la ciudad", apunta el PSPV municipal.

"El problema no es solo pagar tarde. El problema es que la mala gestión de Barcala genera una factura adicional a todos los alicantinos tengan que asumir después el coste añadido de intereses y sentencias judiciales", ha apostillado.

En este sentido, la portavoz socialista ha exigido al alcalde "que explique públicamente a cuánto asciende realmente la deuda total que el Ayuntamiento mantiene actualmente pendiente de pago" y "cuántas facturas" siguen "guardadas en los cajones" en "distintas contratas municipales", ha señalado.

"Ya ocurrió con Geamur, sigue ocurriendo con Anilia y ahora vuelve a repetirse con la ORA y la grúa. El problema ya no es un expediente concreto: el problema es una forma de gestionar basada en llegar tarde, pagar tarde y actuar solo cuando lo obliga un juzgado", ha zanjado Barceló.