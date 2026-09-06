El PSPV avisa que el curso escolar puede empezar "aún peor" con las reivindicaciones del profesorado todavía pendientes

Archivo - Un grupo de personas en la entrada del CEIP El Constitución con motivo del inicio del curso escolar 2023/2024, a 11 de septiembre de 2023 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha alertado de que el nuevo curso escolar 2026-27 puede comenzar "aún peor" que el anterior y ha denunciado que todas las reivindicaciones planteadas por el profesorado continúan pendientes: "No ha habido ni un solo avance".

En este sentido, el diputado socialista José Luis Lorenz, en un comunicado, ha incidido que, entre las reivindicaciones del profesorado, se encontraban "bajar de ratios, más profesorado a las aulas, menos burocracia, apoyar de verdad el valenciano, mejorar las retribuciones y más personal para el alumnado de necesidades educativas especiales, entre otras cosas".

Además, ha señalado que la Conselleria "afirmó que las negociaciones continuarían durante el mes de julio", pero ha denunciado que las mesas técnicas celebradas entonces "no tuvieron ni un solo avance en nada de lo que reivindicaba el profesorado". Por ello, ha subrayado que "todas las reivindicaciones se han trasladado a septiembre". "No ha habido ni un solo avance", ha insistido.

Asimismo, los socialistas valencianos han denunciado la gestión de las altas temperaturas en los centros educativos y han criticado que el plan director anunciado por la Conselleria de Educación para establecer cómo sería la climatización de las aulas "no ha aparecido por ningún sitio".

En ese sentido, Lorenz ha asegurado que a mediados de julio el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "decidió enviar transferencias económicas a los centros para que pudiesen solucionar el problema de las altas temperaturas", pero ha advertido de que se trata de "cantidades irrisorias que no sirven para nada".

Así, el dirigente socialista ha explicado que estas transferencias se han realizado directamente a los centros educativos y "da igual que ya estuviesen con aerotermia, que tuviesen el centro preparado para las altas temperaturas o que no lo tuviesen". De hecho, ha apuntado que algunos centros "son tan antiguos que no soportan la potencia que supone instalar nuevos aparatos para sofocar el calor".

Además, ha cuestionado que todo ello se ha hecho "sin ningún tipo de planificación" y que los equipos directivos "han tenido que estar en el mes de agosto haciendo de técnicos, pidiendo presupuestos y preparando una responsabilidad que es totalmente de la Conselleria". "Una verdadera tomadura de pelo", ha resumido.

"MALESTAR" POR LAS ENMIENDAS DE VOX

Por otra parte, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts ha alertado del "malestar" generado por las enmiendas presentadas a la ley de acompañamiento y ha criticado que, "tras la exigencia de Vox, el PP haya dejado abierta la puerta a imponer la policía política dentro de las aulas".

Lorenz ha censurado que la denominada 'neutralidad ideológica' supone "un paso hacia la censura y hacia la Inquisición en las aulas" y ha advertido de que esto "puede provocar que el profesorado se sienta cohibido a la hora de ver qué tiene que explicar y qué no", al dejar abierta la posibilidad de que una familia denuncie simplemente por explicar contenidos "considerados contrarios" a esa neutralidad ideológica.

PLAN EDIFICANT

Por otra parte, José Luis Lorenz ha criticado el estado de las infraestructuras educativas y ha señalado que la comunidad educativa "también reclama que se aborde esta cuestión".

En este sentido, ha denunciado que la Conselleria "mantiene abandonado el Plan Edificant del Botànic" y ha asegurado que el PP "presupuesta cantidades inferiores para las infraestructuras educativas y para construir colegios". "Aquellos centros que se están inaugurando son los que planificó el Botànic. No hay nada nuevo, hay centenares de obras paradas en los cajones", ha insistido.

Por último, el diputado del PSPV en Les Corts ha señalado que el inicio del curso se produce con una comunidad educativa "cuyo malestar se ha incentivado", hasta el punto de que "ya hay una manifestación convocada para el 12 de septiembre en las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana".