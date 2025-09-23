El PSPV clama contra Mazón y un Consell "fracasado" tras la dana: "No nos valen sustitutos, queremos al PP fuera"

El portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz, interviene durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025- Jorge Gil - Europa Press

El 'president' asegura tener "credibilidad", rechaza los "bulos" y reta a los socialistas a hablar de la gestión de la dana de 2019

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha reclamado una vez más la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de todo su Consell por no haber "estado a la altura" durante y después de la dana y por ser un ejecutivo "fracasado", al tiempo que ha avisado: "No nos valen sustitutos ni que nos cambien a Mazón, queremos al PP fuera de las instituciones".

Así lo ha expresado en su intervención en el Debate de Política General, en la que ha afeado a Mazón que no haya tenido "valentía de mirar a la cara" a las víctimas de la dana presentes en el hemiciclo durante la sesión. Y ha retado al jefe del Consell a explicar dónde estaba la tarde del 29 de octubre, para que la sociedad se quede "tranquila" y "sepa que, mientras todo estaba inundado y la gente se ahogaba en las residencias, estaba trabajando en el Palau". "Hasta que no se vaya no podremos pasar página", ha recalcado.

A juicio de Muñoz, la presencia de Mazón en este Debate demuestra que la Comunitat está "en mínimos democráticos históricos". "No podemos normalizarlo con este señor que tiene sobre su conciencia la vida de 229 personas, me niego a normalizar que aquí hagamos un debate como si no hubiera pasado nada", ha sostenido, y ha considerado que, "por humanidad, por ética o moral, ya debería haber dimitido hace meses".

En este punto, ha reprochado al 'president' de la Generalitat que se ponga "la chaqueta de moderado" para ofrecer consensos: "Dice que va a venir a buscar consensos, pues le voy a decir el mayor consenso que existe: ocho de cada diez valencianos tienen un amplio consenso, que es que usted dimita y se vaya a su casa".

También ha afeado al responsable autonómico la frase de "somos los que nos tomamos en serio las emergencias", que ha considerado un "insulto a la memoria de las víctimas". "No nos va a engañar, las 229 personas no murieron por un fenómeno meteorológico inevitable, murieron por la negligencia de su Consell y especialmente por la suya", ha replicado.

Dicho esto, ha acusado al jefe del Consell de practicar el "filibusterismo parlamentario" con un discurso de "cinco horas": "Y el año que viene, esperemos que sin usted, pueden ser 6, 7 u 8, porque cree que nada ha cambiado, cree que lo que valía para el año pasado vale para este, pero todo ha cambiado y no se da cuenta. No se agota su discurso, estamos agotados de usted, de su soberbia".

ES "INSOSTENIBLE" QUE CONTINÚE MAZÓN

Según el síndic del PSPV, ha quedado demostrado que Carlos Mazón está "inhabilitado" y su permanencia al frente del Consell es "insostenible". En este punto, ha expuesto los "tres motivos" por lo que continúa al frente de la Generalitat: el "sueldo vitalicio", que se "forren" sus "amiguitos del alma" con los contratos para la reconstrucción y seguir aforado. "Tiene pánico a declarar ante la jueza", le ha espetado.

Además, ha señalado que, de los 44 anuncios que ha realizado Carlos Mazón este martes, "no ha tenido los dos que espera el 80% de la ciudadanía valenciana: el primero, que dimitiera; y el segundo, que convoque elecciones". "Si usted lo sabe, pues hágalo", le ha pedido, al tiempo que le ha espetado que viva "fuera de la realidad". "Se está desmoronando su proyecto", ha advertido.

"EL CONSELL DE LOS PATOS COJOS"

Dicho esto, ha cargado contra todo el Consell, un gobierno "interino" que a su juicio se "desmorona". "Le ha durado 10 meses", ha incidido José Muñoz, que ha bautizado al Ejecutivo valenciano como el "Consell de los patos cojos" porque "ya no tienen más que hacer". "Lo único que le interesa es seguir en el poder", ha insistido.

Así, ha cargado contra la vicepresidenta primera, Susana Camarero, "conocida por la frase de 'jopé, si necesitas algo nos dices' y que se desconectó del Cecopi para irse a una entrega de premios mientras las residencias valencianas estaban inundadas". También contra el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, que "lo primero que hizo fue subirse el sueldo".

Respecto al resto de consellers, a Ruth Merino le ha afeado que deje a la Comunitat "sin condonación de la deuda"; a Marciano Gómez que tenga las listas de espera "disparadas"; a Nuria Martínez "no ser conocida por nadie"; a Juan Carlos Valderrama le ha instado a explicar "qué está pasando con las cámaras ocultas que vigilan a los bomberos forestales" y a llevarle a la jueza "los vídeos del Cecopi, con audio mejor"; a José Antonio Rovira que sea "el liquidador de la educación pública y del valenciano"; a Miguel Barrachina que estuviera "en su casa" mientras la presa de Buseo "colapsaba"; y a Vicente Martínez Mus que "no suspendiera la circulación del metro".

GAZA, MIGRANTES, AVL Y À PUNT

En otro orden de asuntos, Muñoz ha reprochado a Mazón que en una intervención en Les Corts felicitara al pueblo de Gaza por las ayudas concedidas por el Gobierno, así como que en el Consell afirmen que no pueden acoger a menores migrantes en la Comunitat. "Eso es racismo", ha denunciado.

También ha denunciado el "ataque indiscriminado" de Mazón al valenciano y que este intente "cargarse" la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Y le ha acusado de "manipular" la televisión pública valenciana, À Punt, al "censurar" los vídeos del Cecopi y "provocar un conflicto" con TVE. "Al final, lo que pasará es que la manipularán y acabaran cerrándola, y eso no lo vamos a permitir", ha garantizado.

RESPUESTA DE MAZÓN

En su réplica, Mazón ha reprochado a Muñoz que no haya dedicado "ni un solo minuto" a valorar las 44 medidas que ha anunciado "después de hora y media más de descanso", en alusión al plantón de los diputados socialistas al debate cuando se han ausentado los representantes de las víctimas de la dana. Víctimas para las que ha reiterado que tendrá "la puerta abierta" y "de forma permanente" para recibirlas.

"No le interesa ni la recuperación, ni las medidas, ni que la gente esté recuperando la normalidad", ha manifestado, pero ha subrayado que los valencianos "se están dando cuenta de quién está trabajando y quién está en el relato del odio y la incompetencia".

Mazón ha asegurado que él tiene la "credibilidad" de haber cumplido "el 86%" de los compromisos adquiridos el año pasado, mientras ha acusado al PSPV de "venir con el bulo de siempre de 'Mazón dimisión', 'Mazón a prisión'".

En la misma línea, ha criticado que la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, se ha "fumado" el Consejo de Ministros para asistir a este debate -"para verme a mí y no a usted"--. Es más, ha dicho que Morant no quiso una moción de censura porque "le da vergüenza" que la defienda Muñoz.

En cuanto a la dana, ha denunciado que "el jefe de los barrancos" y "el jefe de las lluvias" -en alusión al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y al jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez- hayan "admitido expresamente" que no sabían "lo que iba a pasar" el 29 de octubre.

También ha retado al PSPV a tener un debate monográfico sobre la gestión de la dana de la Vega Baja de 2019, donde ha destacado que Aemet avisó "hasta dos días antes" y se ha preguntado "dónde estaba entonces" la exconsellera Gabriela Bravo o el exsecretario de Emergencias José Mª Ángel, quien dimitió hace unos meses como comisionado del Gobierno por haber falsificado un título.

Por otro lado, ha acusado al PSPV de "mandar" a representantes para realizarle "escraches políticos de la más baja estopa" en sus actos públicos en municipios. En respuesta a las críticas del PSPV sobre la lengua o À Punt, Mazón ha subrayado que emplea la lengua que le "da la gana" para "defender la lengua valenciana del catalanismo" y ha reprochado a los socialistas que no nombraran miembros para el consejo de administración de la radiotelevisión valenciana.