Morant y Baldoví no esperan nada de Mazón que no sea su dimisión: "Nunca podrá tener perdón ni dignidad"

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, han asegurado que lo único que esperan este martes del discurso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General es su dimisión, ya que "nunca podrá tener el perdón de los valencianos ni la dignidad" para seguir al frente del Consell.

En declaraciones a los medios a su llegada al debate, Morant ha señalado que la protesta de este martes convocada por las víctimas de la dana demuestra que los valencianos “no soportan a Mazón y se rebelan y revuelven con sus políticas”. “Ha sido tanto daño el que ha hecho en dos años que nunca antes ningún ‘president’ había generado tanto rechazo y dolor”, ha aseverado.

Por eso ha subrayado que lo único espera de la intervención del jefe del Consell en el debate es que “por fin diga la verdad del 29 de octubre tras negarla durante 11 angustiosos meses”: “Ni más mentiras, ni rollos, ni estrategias. Lo que necesita la Comunitat Valenciana es pasar página, la dimisión de Carlos Mazón y una convocatoria electoral”.

La representante del Gobierno se ha acercado a saludar a los representantes de las víctimas y ha rechazado hablar de otros temas, al ser preguntada por los periodistas por el futuro decreto de universidades –”se llevará en un Consejo de Ministros próximo”, ha garantizado– o por los fallos en las pulseras antimaltrato.

Por su parte, el síndic de Compromís ha asegurado que el discurso de Mazón serán “tres horas y media de bla, bla, bla sin decir nada”, en el que “intentará reconstruir su imagen”. “Pero todo el dinero del mundo no podrá tener el perdón de los valencianos, ni la dignidad”, ha recalcado.

Baldoví ha hecho notar que Mazón no se ha acercado este martes a las víctimas para pedirles perdón, lo que ve como una nueva muestra de “anomalía democrática de un ‘president’ que no puede pisar la calle”. Frente a ello ha prometido que Compromís seguirá construyendo “una alternativa digna a este gobierno indigno”.