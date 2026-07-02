El PSPV, tras comparecer en Les Corts un exedil del PP: "Todo hace pensar que Barcala sabía que Gómez era propietaria"

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha señalado este jueves, tras la comparecencia del exconcejal 'popular' Toni Gallego en la comisión de investigación en Les Corts sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, que "todo hace pensar" que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), "sabía que Rocío Gómez", exedil de Urbanismo, "era propietaria y era cooperativista" allí.

Así lo ha indicado Barceló, después de que Gallego haya afirmado que Gómez --investigada en la causa judicial sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de pisos y que dimitió tras la polémica surgida al conocerse que tenía un piso en Les Naus-- le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Según ha revelado Gallego ante la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" de ese pleno que él respondiera en su lugar a una pregunta oral en la sesión sobre la clasificación de este residencial. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

A la vista de esta comparecencia de Gallego, Barceló ha avanzado que este viernes a primera hora registrará un escrito para exigir que Barcala "comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus para dar todas las explicaciones necesarias".

"Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocío Gómez era propietaria y era cooperativista. Por tanto, la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido. De hecho, se produjo en julio, justo cuando se produjo ese cambio de competencias", ha resaltado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Y ha agregado: "Lo que estamos sabiendo confirma lo que ha mantenido siempre el grupo socialista, que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones".

Barceló ha añadido que, "una vez que se produzca esa declaración del alcalde, no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP".

COMPROMÍS: "DIMISIÓN INMEDIATA"

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha vuelto a exigir "la dimisión inmediata" del alcalde. "Las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en Les Corts sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista", ha sostenido en declaraciones distribuidas a la prensa.

Según ha subrayado Mas, "esta circunstancia salió a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024", en la que solicitaban "transparencia sobre el proceso de adjudicación", ha indicado, al tiempo que ha enfatizado: "Si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno".

EU-PODEM: "MALA PRAXIS HABITUAL"

Por su parte, desde EU-Podem, formación que representa como portavoz Manolo Copé en el consistorio, la coordinadora de EU, Lucía Ibáñez, ha reclamado "que se asuman responsabilidades políticas tras las declaraciones realizadas en la comisión de investigación de Les Naus".

En declaraciones remitidas a los medios, ha aseverado que las comparecencias en el parlamento valenciano "refuerzan" la "tesis de una mala praxis habitual del equipo de gobierno y contradicen la versión mantenida hasta ahora por el alcalde".

"Sostenemos que los hechos conocidos durante la comisión son lo suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades por parte de quienes tenían capacidad de decisión. No puede normalizarse que sigan apareciendo contradicciones y nuevos elementos de información sin que haya consecuencias políticas", ha subrayado.

Y ha zanjado: "Lo que se está conociendo en la comisión apunta a que hubo conocimiento de hechos que posteriormente se han negado o minimizado. Si se confirma que el gobierno municipal disponía de información relevante sobre este proceso, Barcala debe asumir su responsabilidad política y dimitir".