PSPV y Compromís acudirán a los Tribunales si Catalá no modifica la composición de las comisiones

Señalan que Catalá está "inhabilitada" por poner al Ayuntamiento "en problemas legales" al no asumir su minoría y "hacer trampas"

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han advertido este jueves que llevarán a los tribunales al Gobierno de María José Catalá en caso de que no modifique la representación de las Comisiones del pleno y las adapte a la nueva proporcionalidad tra sla pérdida de mayoría del PP por los cambios en Vox con la salida de dos ediles.

Así, lo han señalado este jueves el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan, y la portavoz de Compromís, Papi Robles, en declaraciones a los medios tras presentar un escrito ante el secretario general y en las comisiones previstas para este jueves para advertir que la actual composición es "ilegal y antidemocrática" porque "se pueden tomar acuerdos sin tener mayoría democrática".

Por ello, han recalcado que Catalá está "inhabilitada" para seguir siendo alcaldesa de València al "no asumir que gobierna en minoría" y situar al Ayuntamiento en "problemas legales".

Al respecto, Sanjuan ha rechazado "la excusa" dada por el consistorio de que el Pleno del Ayuntamiento aún no ha conocido de la salida del Grupo Municipal de Vox de los concejales Cecilia Herrera y Juan Manuel Badenas cuando "la situación de concejal no escrito no la tiene que conocer el Pleno, es una situación de hecho". De hecho, ha recordado que ya han comunciado por escrito que ya no forman parte del Grupo Municipal de Vox. "Lo que están haciendo es prevaricar, haciendo como que es un escrito que nunca ha entrado dentro de este Ayuntamiento, lo que es falso", ha recalcado.

Por ello, no han participado en estas comisiones y piden que se recalcule la proporcionalidad porque los concejales del grupo de gobierno son 15 y los de los grupos de la oposición somos 16. "Esto no es un problema administrativo, técnico, ni de forma, sino que es un problema democrático", ha refutado.

En ese sentido, ha reprochado a Catalá que trate de "forzar a los técnicos de la casa, a los secretarios del consistorio para ganar tiempo en su intento de comprar" a los dos concejales que han dejado Vox.

Sanjuan ha advertido de que lo que está haciendo es poner a este Ayuntamiento en una situación "muy complicada" porque que se podría llegar a las comisiones de Urbanismo y Hacienda del día 20 y que "se aprobaran puntos sin tener la mayoría legal suficiente, lo que podría dar lugar a responsabilidad económica y jurídica de aquellas personas que lo voten, de los miembros y técnicos de esta casa y del propio Ayuntamiento".

Así, ha señalado que incluso "algún tercero que se sienta perjudicado porque lo que se ha aprobado en las comisiones le perjudica sus derechos podría pedir la nulidad de sus puntos y ir a los tribunales".

"El problema que está generando para tratar de salvarse políticamente es mucho más grande de lo que parece, ella dimitió hace unos meses de ser alcaldesa para ser líder del PP con la vista puesta en otro sitio que no es el Ayuntamiento y eso es una irresponsabilidad", ha apostillado.

"HACER TRAMPAS"

Del mismo modo, Robles ha afirmado que Catalá está "intentando hacer trampas al tratar de tener una mayoría que no tiene". Así, ha criticado que "durante dos semanas la hemos escuchado decir que la gobernabilidad está asegurada, pero eso es algo que solo está en su cabeza" porque "la realidad es que no tiene mayorías suficientes para continuar gobernando en el Ayuntamiento de València, y hoy se ha demostrado".

Por eso, ha incidido en que "de manera conjunta y constructiva, ya hemos trasladado que así no se puede funcionar y que lo que debe hacer es asumir su minoría actual".

En ese sentido, Robles ha recalcado que Compromís y PSPV "irán hasta la última consecuencia" y acudirán al Contencioso Administrativo "si Catalá no quiere entender que tienen 15 votos y no 16".