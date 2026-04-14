El PSPV y Compromís creen que Mazón busca "poner trabas" a la instrucción de la dana para "salvarse el cuello"

El diputado Carlos Mazón al término de la sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís consideran que el recurso de la representación legal del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia de Valencia ante la negativa de la jueza de Catarroja a que se persone en la causa de la dana persigue "poner trabas" a la instrucción, en la línea de la intención del que fuera jefe del Consell de "salvarse el cuello" para "no ir a declarar".

Mientras, el PP y Vox han rechazado entrar al debate sobre este asunto, aunque la segunda formación ha argumentado que Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar los procedimientos legales a su disposición. Los 'populares' han replicado con críticas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por sus declaraciones contra el juez Juan Carlos Peinado por procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Bolaños aseguró el lunes que esta decisión "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España.

De un lado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts momentos antes de comenzar el pleno, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el recurso de Mazón es "una estrategia" y ha abogado por no centrar el foco "únicamente" en el 'expresident' de la Generalitat, al que ha llamado "el jeta mayor de la Comunitat Valenciana". "Tengo pocas esperanzas respecto a su ética y a su moral. Ya debería haber declarado voluntariamente, debería haber contado la verdad y lo único que está intentando es poner trabas a la instrucción", ha indicado.

Sin embargo, ha argumentado que no le genera "problema" Carlos Mazón, sino el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "con esa eliminación de cuatro funcionarios que apoyaban la instrucción y ayudaban a la jueza para seguir investigando toda la verdad y que fueron retirados por la Generalitat Valenciana para entorpecer la labor de la justicia y de la jueza" de Catarroja, ha censurado.

"Ahí creo que ahí está el problema, porque una vez más Pérez Llorca tiene que cambiar su opinión o cambiar sus decisiones por presión pública. Cuando se conoció ese dato, tuvieron que cambiarlo, pero es evidente que la voluntad del PP, de Pérez Llorca, de Carlos Mazón, me da igual los nombres y los apellidos de las personas, es la estrategia del PP, es entorpecer la búsqueda de la verdad y la exigencia de las responsabilidades judiciales y políticas", ha dicho.

Y ha continuado: "Esto se hace eliminando funcionarios, filtrando audios manipulados en la Aemet, cambiando de versión hasta en ocho ocasiones, manteniendo a Mazón como aforado, protegiéndolo en su escaño, contratando a todo su entorno más cercano ahora en la oficina de expresidente". Por tanto, a su juicio existe una "estrategia evidente del PP para evitar que la jueza de Catarroja consiga llegar a encontrar la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre".

"LA VERGÜENZA QUE TENEMOS QUE SUFRIR"

En esta línea, Joan Baldoví (Compromís) ha enmarcado el recurso de Mazón en su intención de "salvarse el cuello" porque "no quiere ir a declarar ante la jueza" de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Además, ha lamentado "la vergüenza que tenemos que sufrir los valencianos" por el hecho de que Mazón siga como diputado del PP y ha echado la culpa al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por seguir "si pedirle el acta".

Baldoví ha vuelto a quejarse de que ni PP, ni PSPV, ni Vox estén a favor de reformular el Estatuto de Expresidents para limitar privilegios como que dispongan de un chófer, un vehículo oficial, una oficina o hasta dos asesores "24 horas y 365 días al año". "Nos cuesta un millón de euros al año y no sabemos para qué", ha señalado.

Ha aludido de nuevo al gasto de 15.000 euros en gasolina durante 2025 en el vehículo oficial del 'expresident' Francisco Camps, algo que este negó apuntando a un posible mal uso de la tarjeta de repostaje y que, según dijo Llorca, investigará la Generalitat.

"No sabemos si la respuesta parlamentaria era cierta, entendemos que si un vicepresidente de la Generalitat hace una afirmación es cierta", ha dicho en alusión a la respuesta firmada por José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, en la que se apuntaba este gasto en gasolina por parte de Camps.

EL PP ESTÁ "AL MARGEN DE OPINAR Y COMENTAR"

Por el contrario, desde el PP, Nando Pastor ha rechazado pronunciarse al respecto y ha argumentado: "Hemos dicho siempre y mantenido que estamos al margen de opinar, de comentar, de hacer de jueces, de políticos de los jueces. Y, por lo tanto, este caso no iba a ser diferente".

El síndic 'popular' ha señalado que desde su formación "tampoco" lo hacen después de que "por primera vez en la historia" haya sido "imputada la mujer de un presidente del Gobierno nada más y nada menos que por cuatro delitos". "No vamos a ser como el ministro de Justicia --Félix Bolaños--, que nos parece que es impresionable que se dedique a criticar, a censurar, a opinar, a calificar las actuaciones de los jueces en España", ha remarcado.

"No lo vamos a hacer ni con aquellos casos o decisiones judiciales que nos puedan beneficiar ni con aquellas que nos puedan perjudicar. Para eso está el Partido Socialista, para eso está Bolaños, para eso está Pedro Sánchez y para eso está también Compromís haciendo lo propio cuando abren juicio oral a la entonces mujer del abusador de la menor Maite y hoy posible candidata a la alcaldía de València por parte de Compromís", ha agregado en alusión a Mónica Oltra.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado el "total respeto" de su partido a la justicia y a las garantías de cualquier persona en el marco de un proceso judicial: "Carlos Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar todos los procedimientos legales a su disposición".