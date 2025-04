PSPV y Compromís critican el borrado de imágenes de cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat el día de la dana

El Consell asegura que "se borran cumpliendo con lo previsto" en la ley y que no se ha producido "ninguna excepción" en este caso

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han denunciado que Presidencia de la Generalitat ha "destruido" las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat de la jornada del 29 de octubre --cuando la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia--, una documentación que ambas formaciones habían solicitado "para saber qué hacía" durante ese día el 'president', Carlos Mazón, dado que, hasta el momento, a su juicio, no lo ha "aclarado".

Por su parte, fuentes de la Generalitat han recalcado que los criterios de conservación y custodia de las imágenes "se limitan a un máximo de un mes", de acuerdo a la legislación, y la portavoz del Consell, Susana Camarero, ha subrayado que no se ha producido "ninguna excepción" en este caso.

En la rueda de prensa tras la junta de síndics, PSPV y Compromís han cargado contra el borrado de imágenes después de que el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, haya contestado en un escrito a estas formaciones que Presidencia de la Generalitat "ha cumplido con lo previsto en el artículo 8 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula el uso de cámaras de vídeo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos".

Dicho artículo, según han apuntado los socialistas, establece que las grabaciones "serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto".

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha argumentado que su grupo había pedido copia de las grabaciones de las cámaras para obtener información de la actividad del jefe del Consell durante las horas decisivas de aquella jornada, de la que hasta el momento "no sabemos nada". "Y lo que nos han dicho es que las han borrado", ha censurado. Ante esta situación, ha aprovechado para afear a la Generalitat que siempre "todo lo hace fácil" --irónicamente-- al contestar "de manera complicada" a la solicitud del PSPV con respuestas "complejas y obtusas". "Dices que respetas todo, pero no las pruebas que podrían dar luz respecto a tu agenda", ha espetado a Mazón.

Dicho esto, se ha preguntado si la Generalitat "realmente tiene las grabaciones" porque, por el contrario, "sí que tienen la foto del Cecopi" en la que se ve el acceso del 'president' de la Generalitat a las 20.28 horas del 29O. "Unas se borran y otras no (...), esto huele a prevaricación", ha cuestionado. Además, Muñoz ha acusado al "presidente del Ventorro" de "destruir pruebas a martillazos" mientras luego dice "que respeta la justicia de manera falsaria" y la ha retado a contestar "si tiene o no" y si "ha borrado o no" las grabaciones del Palau. "Si las ha destruido a martillazos, dígalo", le ha exigido.

"SÍ QUE ENSEÑA SU ENTRADA TRIUNFAL" AL CECOPI

En esta misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha justificado la solicitud de este mismo material por parte de su grupo con el fin de "intentar contestar a la pregunta que no contesta nunca Mazón, que es dónde estaba a las 19.00 horas --del 29 de octubre--, si estaba realmente en el Palau, para saber a qué hora salió" de allí. Sin embargo, tras la contestación de Presidencia, ha afeado al jefe del Consell que "sí que enseñe la foto de las cámaras de su entrada triunfal" al Cecopi.

"No entendemos que sí que pueda tener acceso a esas grabaciones y por qué a las que la oposición pedimos no nos las facilitan", ha lamentado. Por esta razón, ha considerado que el Consell está tratando de "esconder todo lo que tendría que facilitar para dar respuesta a una pregunta que está en la mente de todos y que Mazón aún no ha despejado: dónde estuvo toda la tarde del 29 de octubre hasta su llegada al Centro de Emergencias".

En cualquier caso, Baldoví ha señalado que la respuesta de Presidencia "no aclara si han destruido o no" las grabaciones, pero ha considerado que, si "con posterioridad" enseñaron la imagen de Mazón llegando al Cecopi, "entiende" que las imágenes de las cámaras del Palau "no han sido destruidas". "Tenemos todo el derecho a tener esas grabaciones", ha reivindicado.

PP: TRATAN DE "DESVIAR LA ATENCIÓN"

Mientras, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, preguntado por estos hechos, ha afeado al PSPV y Compromís que saquen este tema "para que no se hable" de la declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como testimonio ante la jueza que investiga la gestión de la dana. "No es casualidad", ha deslizado, y ha acusado a ambas formaciones de tratar de "desviar la atención", encima con Compromís como "telonero" de los socialistas.

"No me preocupan estas cuestiones", ha admitido, para seguidamente subrayar que hay una investigación judicial "en marcha" y "muchos informes ya remitidos" a la jueza por parte de la Generalitat, que, a su juicio, con el tiempo "pondrán a cada uno en su lugar". De cualquier modo, preguntado por si sabe si la Generalitat ha borrado estas imágenes, ha afirmado "desconocer la normativa en ese aspecto".

"SE LIMITAN A UN MÁXIMO DE UN MES"

Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat han recalcado a Europa Press que los criterios de conservación y custodia de las imágenes "se limitan a un máximo de un mes", tal y como viene recogido en la Ley Orgánica 4/1997 y en el artículo 6 de la instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y que mantiene el Reglamento General de Protección de Datos en aplicación desde el 25 de mayo de 2018, "además de la normativa europea".

Además, han facilitado una nota informativa entre la Jefatura de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y el departamento de Seguridad de Presidencia, con fecha 4 de marzo de 2025, que recoge que "en estos momentos las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes un máximo de 15 días" y que, "pasado este tiempo y salvo que hayan sido requeridas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la forma prevista por la ley, éstas se borran". Y añade que el procedimiento de borrado "se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes".

Asimismo, han aprovechado para recordar una respuesta a una petición de información que realizó el PP en Les Corts durante la pasada legislatura --cuando estaba en la oposición-- en la que la entonces jefa de Servicio de Sistemas Corporativos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondió, en febrero de 2023, que la información personal de datos de registro de acceso al Palau de la Generalitat "se borraba cada mes".

CAMARERO NIEGA "EXCEPCIÓN"

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la vicepresidenta primera, portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que las imágenes "se borran cumpliendo con lo previsto" en la ley y ha hecho alusión al mencionado informe policial, que se realiza "para contestar a la pregunta parlamentaria", ha aclarado.

Dicho esto, ha defendido que el Consell "actúa de la misma manera que se actúa siempre" y ha recalcado que no se ha producido "ninguna excepción para el borrado de estas imágenes" porque es "algo que está regulado y que se hace". "¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día", ha zanjado.