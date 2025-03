PSPV y Compromís denuncian la "parálisis" y subrayan la "debilidad" del Consell por el retraso con los presupuestos

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE y Compromís han denunciado la "parálisis" del Consell liderado por Carlos Mazón después del último retraso en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, que tendrían que haber llegado este martes a Les Corts, y han subrayado la situación de "debilidad absoluta" en la que, a su juicio, está asumido el Gobierno valenciano, "incapaz de gobernar, con o sin presupuestos".

De este modo lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios en Les Corts, donde este martes estaban previstas reuniones de la comisión de peticiones y la junta de síndics. No obstante, ambas se han anulado por acuerdo de la mesa y los portavoces de los grupos debido a "la alarma por lluvias decretada por la Generalitat", según informaron fuentes parlamentarias a última hora del lunes.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el Consell de Carlos Mazón "está demostrando que es una rémora para la reconstrucción de la dana" del pasado 29 de octubre y ha argumentado que el Gobierno valenciano está "en una clara parálisis" y con un presidente "que está amortizado y acorralado tanto por el propio PP como por la extrema derecha" de Vox.

Muñoz ha hecho hincapié en que las cuentas autonómicas "se han retrasado porque desde el primer momento había de adaptarlos a la nueva realidad después de la dana", un aspecto en el que los socialistas estaban "de acuerdo".

No obstante, ha criticado que, cuatro meses después, "todavía no tenemos presupuestos", lo que, a su juicio, "demuestra que la parálisis y la descomposición de este Consell es lo que está demorando y lo que está retrasando la reconstrucción". Todo ello, según el síndic socialista, es "una clara demostración de que Carlos Mazón es una rémora y, en definitiva, una mala noticia para esa reconstrucción necesaria para la Comunitat Valenciana".

Además, Muñoz ha censurado que el Consell esté "absolutamente acorralado por la extrema derecha" y, en este punto, se ha preguntado "cuánto nos costará en términos de derechos y libertades estos presupuestos para que Mazón tenga un acuerdo" con Vox y ha advertido: "No puede cambiar los presupuestos de la dana a cambio de retrocesos democráticos". Además, ha augurado que las cuentas llegarán "seguramente con concesiones a la extrema derecha" en estos términos.

Dicho esto, ha considerado que esta situación es "la clara demostración" de que Mazón "no puede continuar al frente" de la gestión de la dana porque es "una mentira, una persona que no ha dicho la verdad y que no estuvo el 29 de octubre dando la cara por la emergencia". "Estaba escondido en el reservado de un restaurante", ha incidido.

"Él es la parálisis, él es la demora, él es el que nos está negando la reconstrucción. Porque estos presupuestos deberían estar ya aprobados, ya deberían de ejecutarse, sobre todo en los lugares de la dana. Pero porque Carlos Mazón está en una situación de debilidad, no puede hacerlo y, además, lo que pensamos es que es una clara demostración de que no puede continuar", ha expuesto.

PSPV HABLA DE "PARÁLISIS" TAMBIÉN EN LES CORTS

Paralelamente, el PSPV ha denunciado también la "parálisis" que sufren Les Corts: "No tenemos un calendario de sesiones porque siempre está adaptado a lo que nos dice el Consell, a lo que nos dice Carlos Mazón. Hemos cambiado el calendario parlamentario en tres ocasiones esperando que vengan los presupuestos, y eso es un secuestro claro de la actividad parlamentaria".

Según ha subrayado el síndic socialista, "el poder ejecutivo tiene sus tiempos, pero el legislativo tenemos los nuestros". "Y lo que no puede ser es que siempre estén retrasando el periodo de sesiones por unos presupuestos que no llegan. Porque, al final, la consecuencia definitiva es que Carlos Mazón no está viniendo a Les Corts Valencianes", ha lamentado.

Frente a ello, ha recalcado que la sociedad valenciana "lo que pide también son explicaciones" que el jefe del Consell "no tiene que dar en un desayuno en Madrid, sino en la sede de la soberanía popular del pueblo valenciano". Por toda esta situación, ha insistido en que Mazón "no puede continuar ni un minuto más al frente de la Generalitat" y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le destituya.

COMPROMÍS CREE QUE VOX "ESTÁ JUGANDO CON MAZÓN"

Por su parte, el diputado de Compromís Carles Esteve ha argumentado que el retraso en la presentación de los presupuestos de la Generalitat revelan, a su parecer, que Vox "está jugando con Mazón" y "aprovechando la situación de debilidad absoluta" de su Consell, "incapaz de gobernar, con o sin presupuestos".

"El no tener presupuestos a día de hoy supone que, cuatro meses después, todas las inversiones para la reconstrucción no se están haciendo", ha advertido Esteve, que ha calificado de "absurdo" e "innecesario" que en "el mejor de los casos" las cuentas autonómicas estén "en verano". Todo ello, "en un momento en el que necesitaríamos un gobierno capaz de gobernar y de llevar el timón de lo que se está pasando", ha añadido.

El parlamentario ha considerado "muy claro" que Vox "está jugando y aprovechando" la "debilidad absoluta" del Consell de Carlos Mazón. "Cuando le vemos decir que su socio preferente es este, ahora está haciendo está trabajando con 'trumpistas', con gente que les da igual lo que nos pase a los valencianos mientras que las encuestas les vayan bien", ha afeado al jefe del Consell.

Frente a ello, ha defendido que en este momento los sondeos tienen que "importar cero" porque lo fundamental "es la reconstrucción" de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre, así como "esas nuevas inversiones y el funcionamiento normal del día a día".