PSPV y Compromís piden suspender las comisiones porque "no cumplen la legalidad" al estar Catalá en minoría

Robles y Sanjuan exigen a la alcaldesa que "deje de engañar" y avisan de que los acuerdos que se adopten podrían ser nulos

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han registrado ante el secretario general un escrito en el que exigen que se paralice la convocatoria de las comisiones informativas del pleno que deben celebrarse este jueves porque "en estos momentos no cumplen con la legalidad, al no recoger correctamente la proporcionalidad" ante los cambios en Vox y la salida de los ediles de esta formación del equipo de gobierno, que dejan al ejecutivo local presidido por María José Catalá en minoría, según han anunciado en un comunicado.

El portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan, ha explicado que dos concejales que antes formaban parte de Vox --Juanma Badenas y Cecilia Herrero-- "ahora son concejales no adscritos y no se pueden adoptar acuerdos con una mayoría que ya no existe, porque esos acuerdos podrían ser impugnados y podría tener el Ayuntamiento problemas de responsabilidad legal".

En ese sentido, ha exigido a la alcaldesa, María José Catalá, que "anule la convocatoria de esas comisiones y que se apruebe un nuevo acuerdo de creación que recoja la nueva realidad". "Catalá se puede hacer trampas al solitario pero no engaña a nadie porque la realidad es que, en estos momentos, los concejales del grupo de gobierno son 15 y los de los grupos de la oposición somos 16", ha expuesto.

"Por mucho esta realidad no le guste, tiene que asumir que es la que tiene en estos momentos en el Ayuntamiento de València y que el PP está en minoría", ha insistido.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha advertido de que Catalá está "poniendo en riesgo la gestión y los proyectos futuros de València por puro egoísmo personal". "Ha convocado comisiones municipales que incumplen la ley, ya que no reflejan la composición actual del pleno tras la salida de dos concejales del gobierno y, por tanto, cualquier acuerdo que se apruebe será nulo por estar fuera del marco legal", ha subrayado.

Robles ha insistido en que la alcaldesa tiene "un problema y no lo resuelve: la gobernabilidad". Al respecto, ha apuntado que "ponerse de perfil no arregla su posición en minoría, ni huir hacia adelante fingiendo que no hay un problema no tiene ningún sentido porque la realidad es que las comisiones no se pueden celebrar".

Para la portavoz de Compromís, "Catalá es una alcaldesa débil, al frente de un gobierno inestable y en minoría que actúa con irresponsabilidad al impulsar proyectos sin el respaldo legal necesario, lo que puede derivar en su anulación y en que todo se retrase mucho más".

De esta manera, ha pedido "rigor" y le ha exigido que "gobierne pensando en el interés general por encima del suyo personal, porque València merece un liderazgo comprometido con el bien de la ciudad".

Sanjuan y Robles han adelantado que en el caso de que este jueves se decida continuar adelante con las comisiones informativas, "los grupos de la oposición registraremos este escrito también allí para que conste en el acta, nos levantaremos y nos iremos porque no vamos a participar de una convocatoria que es irregular".