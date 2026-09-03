PSPV y Compromís seguirán "sumando" con la AVL y prometen denunciar los "ataques" del Consell: "Nos tendrán enfrente"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), preside la toma de posesión de la nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés (i) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han apostado por "continuar sumando" junto con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en la nueva etapa de la institución bajo la presidencia de M. Àngels Francés, al tiempo que han garantizado que continuarán denunciando los "ataques" del Consell y de Vox al valenciano. "Nos tendrán enfrente", han advertido.

Así lo han manifestado desde ambas formaciones, el día en que la nueva presidenta de la AVL, en su toma de posesión celebrada en el Palau de la Generalitat, haya llamado a no "renunciar" al valenciano y situarlo "en el lugar que le corresponde", ha reivindicado que es una lengua "unitaria y diversa, propia y compartida" y "una pieza más, como todas las otras, pero diferente, única y necesaria".

De un lado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha felicitado a Francés por su elección y le ha indicado que puede contar con ella para "continuar trabajando juntas por el valenciano, por el presente y, sobre todo, por el futuro". "Continuaremos sumando para que nuestra lengua esté cada día más viva y más fuerte", ha señalado.

Mientras, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios, ha felicitado a Francés y le ha deseado "de todo corazón muchos aciertos". También ha agradecido el trabajo realizado por su antecesora en el cargo, Verònica Cantó.

"Entramos en una nueva etapa en la institución de referencia y promoción del nuestro bien más preciado como pueblo, nuestra lengua, el valenciano. Y quiero dejar muy claro que --Francés-- nos tendrá a su lado y que continuaremos denunciando los múltiples ataques al valenciano del gobierno autonómico del Partido Popular", ha sostenido.

"NADA HA CAMBIADO"

Según ha criticado Baldoví, "primero" con Carlos Mazón y ahora con Juanfran Pérez Llorca "nada ha cambiado" porque desde el Consell "continúan atacando al valenciano en las aulas con la ley Rovira, que, cuando gobernemos, derogaremos", ha prometido, en alusión a la ley de libertad educativa.

El portavoz de Compromís en Les Corts también ha acusado al Gobierno valenciano de "atacar al valenciano imponiendo" en la televisión pública, À Punt, que no se doblen las películas a la lengua propia y por haber "cortado la posibilidad de que la propia Acadèmia diseñe actividades de promoción de nuestra seña de identidad".

"Es evidente que PP y Vox tienen un objetivo: laminar nuestra identidad como valencianos, pero han de tener claro que nos tendrán enfrente y que no lo permitiremos de ninguna manera", ha recalcado.