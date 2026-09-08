PSPV y Compromís señalan al Consell por el Informe PISA mientras que PP y Vox culpan al Botànic: "Cuesta remontar"

Archivo - Un grupo de personas en la entrada de un centro educativo con motivo del inicio del curso escolar, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han señalado al Consell por los malos resultados del Informe PISA --que sitúa a la Comunitat Valenciana por debajo de la media nacional en los indicadores de Lectura, Ciencias y Matemáticas--, han vinculado los mismos al "abandono" de la educación pública por parte de la Generalitat y han exigido responsabilidades por ello, mientras que el PP y Vox han culpado al anterior gobierno del Botànic, al que han acusado de "mala gestión".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, el día en que se ha publicado el informe PISA de la OCDE, que recoge que los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno a finales de 2020.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que este informe es "terrible" para la Comunitat Valenciana, que es "la peor" autonomía en materia educativa sin contar a Ceuta y Melilla, ha recalcado. "Esto es porque la educación valenciana tiene un problema y se llama Partido Popular", ha sostenido, al tiempo que ha acusado a la formación de llevar "desde 2023 confundiendo las prioridades" en materia educativa.

"En lugar de invertir en la educación pública, contratando profesionales y mejorando las aulas, invirtiendo a favor de nuestros hijos, se han dedicado a perseguir el valenciano y a los profesores con la policía ideológica, atentando contra la libertad de cátedra", ha censurado. Ante esta situación, el portavoz socialista ha exigido a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que "dé la cara y explique qué está ocurriendo".

A su juicio, el Informe PISA "refuerza los argumentos de la comunidad educativa" y ha exigido al PP que "ponga el foco en lo que interesa: que nuestros niños tengan la mejor educación posible". Además, ha reivindicado que el Botànic dejó en 2022 a la Comunitat Valenciana "por encima de la media" nacional en el citado estudio, pero ahora pasa a estar por debajo. "Esto es evidente que se debe al ataque y al atentado del PP contra la educación pública y los docentes", ha insistido Muñoz.

Por todo ello, ha invitado a la "reflexión" al PP por su "manera de gobernar" y ha reprochado a los 'populares' que "nunca asuman responsabilidades" y que "siempre busquen la culpabilidad de terceros, ya sea de alcaldes, del Gobierno de España o de cualquier institución que no sea" la Generalitat. No obstante, ha recalcado que en materia educativa las competencias corresponden a las comunidades autónomas, por lo que ha exigido "responsabilidades" al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

"Su función no es solo pasearse e ir a fiestas, es ejercer sus responsabilidades", ha advertido el síndic del PSPV al 'president' de la Generalitat y ha asegurado que este "debería saberlo" más todavía después de la dana del 29 de octubre de 2024 a raíz de la "incompetencia e irresponsabilidad" de su antecesor, Carlos Mazón.

"DERIVAR RESPONSABILIDADES EN LOS DEMÁS"

En la misma línea, desde Compromís, Joan Baldoví ha acusado al PP y Vox de "derivar las responsabilidades en todos los demás" y ha reprochado a ambas formaciones que llevan "tres años y pico gobernando" la Comunitat Valenciana: "Lo único que saben decir es que la culpa es de los que gobernaron antes". Según ha defendido, ante estas cifras del Informe PISA lo que haría un "gobierno responsable" es ver lo que ha estado haciendo y si ha "dado más recursos a la educación o los ha quitado".

"Spoiler: los ha quitado", ha afirmado sobre la gestión del Consell, al que ha acusado de "maltratar" la educación pública. "En tres años de gobierno de PP y Vox han hecho que la comunidad educativa esté en pie de guerra y no han solucionado ninguno de los problemas", ha remarcado Baldoví, que ha instado tanto al 'president' como a la consellera de Educación a "tomar cartas en el asunto" y dotar de más recursos a la educación pública "para que esto no pase" en el próximo Informe PISA.

"LOS 8 AÑOS DEL BOTÀNIC HICIERON MUCHA PUPA"

Por el contrario, el síndic del PP, Nando Pastor, ha responsabilizado de estos datos a la gestión del Botànic durante sus ocho años. "De aquellos polvos, estos lodos", ha resumido, a la vez que ha argumentado que, de esa situación, "remontar cuesta". De hecho, ha afirmado que cuesta "mucho más" hacer el trabajo porque previamente no se ha hecho y ha defendido: "¿Quién está subiendo el salario al profesorado? Nosotros. ¿Quién está abriendo centros? Nosotros, los que el Botànic nunca hizo".

Con todo, ha lamentado que la "mala gestión" del gobierno anterior "al final se paga", pero, en todo caso, ha subrayado que el Informe PISA "no hace una evaluación del año en curso, sino que viene de una retrospectiva superior". "Los ocho años del Botànic hicieron mucha pupa", ha asegurado.

Sobre el inicio del curso escolar, ha reivindicado que puede sostener "con la cabeza bien alta" que el Consell de Juanfran Pérez Llorca lo inicia "con total normalidad y cumpliendo los compromisos adquiridos con la comunidad educativa antes de las vacaciones: más profesorado, más salario para los profesores que están en esas aulas, menores ratios y más centros educativos". "Todo eso es bueno, imprime normalidad", ha destacado.

"VOLVER A LO QUE SIEMPRE TUVO QUE SER"

Por parte de Vox, José Mª Llanos ha mostrado "preocupación" ante los resultados del Informe PISA y ha incidido en que la tendencia desde 2015 a nivel nacional ha sido de un descenso en los diferentes indicadores, aunque "mucho más" desde 2022. "Esto no se produce de hoy para mañana, se produce por un abandono de la educación durante mucho tiempo", ha avisado, y ha responsabilizado a "todas las administraciones", aunque "fundamentalmente" al anterior gobierno del Botànic.

Frente a ese modelo, ha apostado por "volver a lo que siempre tuvo que ser" la educación y que esta se base en "el fomento de la excelencia, el mérito, es esfuerzo y el trabajo continuado", así como por no dar "aprobados generales para pasar de curso sin haber adquirido los conocimientos necesarios", aunque ha advertido de que todo ello "solamente se puede hacer si se rechaza cualquier tipo de adoctrinamiento y sectarismo en las aulas", como a su juicio ocurría con el Botànic.

"Se están enseñando mentiras históricas y filológicas y premiando la doctrina frente a la información y los conocimientos, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España", ha asegurado Llanos, que ha llamado a hacer "un ejercicio de reflexión muy serio" para "recuperar el fomento del esfuerzo y la excelencia frente al sectarismo ideológico".

Cuestionado sobre si su grupo impulsará desde Les Corts nuevas medidas en materia educativa, el síndic de Vox ha incidido en que esta es "una de las patas esenciales de una sociedad civilizada", aunque ha considerado que para ello es necesaria una educación "homogénea a nivel nacional". "Tiene que ser la misma para un niño del País Vasco, Andalucía o la Comunitat Valenciana, eso es esencial", ha remarcado. En todo caso, ha matizado: "Claro que hay medidas que tomar, pero a nivel nacional".

En cuanto a la Comunitat Valenciana, Llanos se ha mostrado confiado en que iniciativas como el refuerzo de la Inspección educativa contribuyan a "favorecer el mérito y la excelencia" y también a rechazar "cualquier adoctrinamiento ideológico". "Son buenas medidas, no las únicas, pero son un buen comienzo", ha valorado.