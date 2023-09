PSPV y Compromís ven "una cortina de humo" y "decepcionantes" las deducciones anunciadas por Mazón

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, Arcadi España, y el síndic de Compromís en la cámara, Joan Baldoví, ven "una cortina de humo" y "decepcionantes" las deducciones fiscales anunciadas este jueves por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

En concreto, Arcadi España ha indicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts que "se trata de tres medidas; una para dar a 24.000 valencianos 350 millones de euros, a los que tienen más renta y patrimonio en la Comunitat; otra en la que sube el recibo del agua a dos millones de valencianos; y una tercera que es una cortina de humo para que no quede evidenciada la realidad de que se bajan impuestos a las rentas altas y se suben a las clases medias y trabajadoras", ha dicho.

"Hay que ser serios. Vamos a hacer un batería de preguntas en Les Corts para ver los cálculos que hacen. Es más, una sombra de sospecha sobre esos cálculos lo hace el propio Consell Económic y Social de la Comunitat del que forman parte empresarios y trabajadores", ha señalado.

En resumen, a su entender, estas deducciones "son una cortina de humo en términos presupuestarios". "Nosotros --ha añadido-- fuimos siempre un gobierno responsable y somos una oposición responsable. Las estudiaremos cuando publiquen el decreto y las analizaremos".

Y ha apostillado: "Como se suele decir, el diablo está en los detalles y vamos a ver lo que dice el Boletín Oficial de las medidas anunciadas".

Por su parte, Baldoví ha calificado como "decepcionantes" las medidas de Mazón: "Estamos contentos, por un lado, de que copie el programa de Compromís. Lo malo es que lo copia de una manera insuficiente, deficiente, porque nosotros ya llevábamos la gratuidad de gafas para los niños que las necesitaran y reclamábamos la gratuidad de gastos del dentista".

"¿Qué hace el Gobierno del PP y Vox?", se ha preguntado, y ha respondido: "Son deducciones. Dice que pueden llegar a un 87% de la población pero no llegarán porque se quedará fuera muchísima gente. Se quedarán fuera las familias que más lo necesitan, que no hacen Declaración de la Renta porque no tienen suficientes ingresos y aquéllas familias que sí hacen pero que tiene ingresos tan bajos que no podrán beneficiarse de esas deducciones", ha lamentado.

Además, ha tildado de "escandaloso" otro aspecto y es el hecho de que el Gobierno valenciano "piensa que todos los jóvenes están en disposición de comprarse una vivienda de hasta 180.000 euros y se olvida deliberadamente de que una gran mayoría de jóvenes viven de alquiler. Y del alquiler ni una sola palabra", ha criticado.

"Compromís le pone un reto: Si tan interesados están en implementar estas medidas, que lo hagan como ayudas directas y así sí llegarán a todas las familias. Ayudas directas, tal y como hemos hecho nosotros", ha reclamado.